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Туризм
https://ria.ru/20210426/putevki-1729973613.html
В правительстве рассказали о проекте кешбэка на путевки в детские лагеря
В правительстве рассказали о проекте кешбэка на путевки в детские лагеря
Кабмин РФ проработал меры из послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь: возмещение... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:55
2021-04-26T14:08
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кабмин РФ проработал меры из послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы проработали реализацию решений президента по трем направлениям, которые были озвучены в послании. Это и возврат родителям половины стоимости детской путевки, поощрение молодежи-участников различных проектов, и продление до конца года программы по возврату 20% затрат на туристические поездки", - сказал Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.По его словам, при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь кабмин будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок.Предложения будут доступны уже со второй половины мая. "Родители или их представители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему "Мир". По предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей, из бюджета выделяется 5 миллиардов рублей на это", - отметил Чернышенко.Он добавил, что соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время внесены в правительство.
https://ria.ru/20210426/proverka-1729970154.html
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, общество

В правительстве рассказали о проекте кешбэка на путевки в детские лагеря

13:55 26.04.2021 (обновлено: 14:08 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря Бригантина в поселке Песчаное в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кабмин РФ проработал меры из послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы проработали реализацию решений президента по трем направлениям, которые были озвучены в послании. Это и возврат родителям половины стоимости детской путевки, поощрение молодежи-участников различных проектов, и продление до конца года программы по возврату 20% затрат на туристические поездки", - сказал Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
По его словам, при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь кабмин будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок.
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Предложения будут доступны уже со второй половины мая. "Родители или их представители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему "Мир". По предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей, из бюджета выделяется 5 миллиардов рублей на это", - отметил Чернышенко.
Он добавил, что соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время внесены в правительство.
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