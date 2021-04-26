В правительстве рассказали о проекте кешбэка на путевки в детские лагеря
13:55 26.04.2021 (обновлено: 14:08 26.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кабмин РФ проработал меры из послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы проработали реализацию решений президента по трем направлениям, которые были озвучены в послании. Это и возврат родителям половины стоимости детской путевки, поощрение молодежи-участников различных проектов, и продление до конца года программы по возврату 20% затрат на туристические поездки", - сказал Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
По его словам, при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь кабмин будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок.
Предложения будут доступны уже со второй половины мая. "Родители или их представители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему "Мир". По предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей, из бюджета выделяется 5 миллиардов рублей на это", - отметил Чернышенко.
Он добавил, что соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время внесены в правительство.