https://ria.ru/20210426/putevki-1729973613.html

В правительстве рассказали о проекте кешбэка на путевки в детские лагеря

В правительстве рассказали о проекте кешбэка на путевки в детские лагеря

Кабмин РФ проработал меры из послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь: возмещение... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:55

2021-04-26T13:55

2021-04-26T14:08

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кабмин РФ проработал меры из послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы проработали реализацию решений президента по трем направлениям, которые были озвучены в послании. Это и возврат родителям половины стоимости детской путевки, поощрение молодежи-участников различных проектов, и продление до конца года программы по возврату 20% затрат на туристические поездки", - сказал Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.По его словам, при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь кабмин будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок.Предложения будут доступны уже со второй половины мая. "Родители или их представители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему "Мир". По предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей, из бюджета выделяется 5 миллиардов рублей на это", - отметил Чернышенко.Он добавил, что соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время внесены в правительство.

https://ria.ru/20210426/proverka-1729970154.html

https://sn.ria.ru/20210426/artek-1729895514.html

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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, общество