Пушков резко ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным
19:58 26.04.2021 (обновлено: 23:45 26.04.2021)
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал странным заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Если место не имеет значения, то почему бы Зеленскому не приехать в Москву?" — написал Пушков в телеграме.
По мнению сенатора, место встречи очень важно.
Он напомнил, что под Минскими соглашениями стоят подписи глав непризнанных республик.
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"Этот остров и две заморские страны здесь вообще ни при чем", — написал он. Пушков назвал интервью Зеленского пустым и нереалистичным.
Ранее Зеленский в интервью Financial Times сообщил, что готов встретиться с российским коллегой в любом месте. На прошлой неделе президент Украины выступил с обращением, в котором предложил Путину провести переговоры "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер в ответ на это призвал киевские власти сначала встретиться в представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот захочет обсудить восстановление двусторонних отношений.
В последнее время на юго-востоке Украины усилилась напряженность. В республиках Донбасса обвиняют в этом украинских силовиков. Киев и страны Запада, в свою очередь, говорят об активности российских военных у границ. Москва отвергает эти обвинения и заявляет о непричастности к внутриукраинскому конфликту.