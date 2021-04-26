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Пушков резко ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным
Пушков резко ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным
Сенатор Алексей Пушков назвал странным заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T19:58
2021-04-26T23:45
россия
алексей пушков
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал странным заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению сенатора, место встречи очень важно. Он напомнил, что под Минскими соглашениями стоят подписи глав непризнанных республик. "Зеленский может и не хотеть с ними что-либо обсуждать, но без ДНР и ЛНР соглашения невыполнимы", — продолжил Пушков. Парламентарий добавил, что ни США, ни Канаде, ни Британии не место на переговорах. Ранее Зеленский в интервью Financial Times сообщил, что готов встретиться с российским коллегой в любом месте. На прошлой неделе президент Украины выступил с обращением, в котором предложил Путину провести переговоры "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер в ответ на это призвал киевские власти сначала встретиться в представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот захочет обсудить восстановление двусторонних отношений.В последнее время на юго-востоке Украины усилилась напряженность. В республиках Донбасса обвиняют в этом украинских силовиков. Киев и страны Запада, в свою очередь, говорят об активности российских военных у границ. Москва отвергает эти обвинения и заявляет о непричастности к внутриукраинскому конфликту.
https://ria.ru/20210423/razgovor-1729608349.html
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россия, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Пушков резко ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным

19:58 26.04.2021 (обновлено: 23:45 26.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал странным заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Если место не имеет значения, то почему бы Зеленскому не приехать в Москву?" — написал Пушков в телеграме.
По мнению сенатора, место встречи очень важно.
Он напомнил, что под Минскими соглашениями стоят подписи глав непризнанных республик.
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"Зеленский может и не хотеть с ними что-либо обсуждать, но без ДНР и ЛНР соглашения невыполнимы", — продолжил Пушков.
Парламентарий добавил, что ни США, ни Канаде, ни Британии не место на переговорах.

"Этот остров и две заморские страны здесь вообще ни при чем", — написал он. Пушков назвал интервью Зеленского пустым и нереалистичным.

Ранее Зеленский в интервью Financial Times сообщил, что готов встретиться с российским коллегой в любом месте. На прошлой неделе президент Украины выступил с обращением, в котором предложил Путину провести переговоры "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер в ответ на это призвал киевские власти сначала встретиться в представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот захочет обсудить восстановление двусторонних отношений.
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РоссияАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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