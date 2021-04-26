https://ria.ru/20210426/pushkov-1730054289.html

Пушков резко ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным

Пушков резко ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным

Сенатор Алексей Пушков назвал странным заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T19:58

2021-04-26T19:58

2021-04-26T23:45

россия

алексей пушков

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал странным заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению сенатора, место встречи очень важно. Он напомнил, что под Минскими соглашениями стоят подписи глав непризнанных республик. "Зеленский может и не хотеть с ними что-либо обсуждать, но без ДНР и ЛНР соглашения невыполнимы", — продолжил Пушков. Парламентарий добавил, что ни США, ни Канаде, ни Британии не место на переговорах. Ранее Зеленский в интервью Financial Times сообщил, что готов встретиться с российским коллегой в любом месте. На прошлой неделе президент Украины выступил с обращением, в котором предложил Путину провести переговоры "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер в ответ на это призвал киевские власти сначала встретиться в представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот захочет обсудить восстановление двусторонних отношений.В последнее время на юго-востоке Украины усилилась напряженность. В республиках Донбасса обвиняют в этом украинских силовиков. Киев и страны Запада, в свою очередь, говорят об активности российских военных у границ. Москва отвергает эти обвинения и заявляет о непричастности к внутриукраинскому конфликту.

https://ria.ru/20210423/razgovor-1729608349.html

https://ria.ru/20210425/vstrecha-1729812518.html

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россия, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире