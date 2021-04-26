https://ria.ru/20210426/proverka-1729970154.html

Голикова поручила проверить организаторов детского летнего отдыха

Голикова поручила проверить организаторов детского летнего отдыха

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что поручила Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки юридических лиц, организующих детский летний... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:12

2021-04-26T13:12

2021-04-26T13:19

социальный навигатор

детский отдых

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что поручила Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки юридических лиц, организующих детский летний отдых в преддверии начала сезона."Хочу также отметить, что мною дано поручение Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, которые оказывают услуги общественного питания, производства и реализации продуктов питания и так далее", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.По ее словам, это традиционные проверки, которые проводятся в преддверии открытия летней оздоровительной кампании. Предварительный доклад по результатам проверок будет направлен в правительство до 1 июня, окончательный - по окончании оздоровительной компании то есть 20 октября.Вице-премьер также отметила особое внимание к противопожарным требованиям в палаточных лагерях.

https://sn.ria.ru/20210405/detskiy-otdykh-1604346336.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детский отдых, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество