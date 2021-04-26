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Голикова поручила проверить организаторов детского летнего отдыха
Голикова поручила проверить организаторов детского летнего отдыха
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что поручила Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки юридических лиц, организующих детский летний... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:12
2021-04-26T13:19
социальный навигатор
детский отдых
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что поручила Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки юридических лиц, организующих детский летний отдых в преддверии начала сезона."Хочу также отметить, что мною дано поручение Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, которые оказывают услуги общественного питания, производства и реализации продуктов питания и так далее", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.По ее словам, это традиционные проверки, которые проводятся в преддверии открытия летней оздоровительной кампании. Предварительный доклад по результатам проверок будет направлен в правительство до 1 июня, окончательный - по окончании оздоровительной компании то есть 20 октября.Вице-премьер также отметила особое внимание к противопожарным требованиям в палаточных лагерях.
https://sn.ria.ru/20210405/detskiy-otdykh-1604346336.html
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социальный навигатор, детский отдых, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Голикова поручила проверить организаторов детского летнего отдыха

13:12 26.04.2021 (обновлено: 13:19 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что поручила Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки юридических лиц, организующих детский летний отдых в преддверии начала сезона.
"Хочу также отметить, что мною дано поручение Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, которые оказывают услуги общественного питания, производства и реализации продуктов питания и так далее", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.
По ее словам, это традиционные проверки, которые проводятся в преддверии открытия летней оздоровительной кампании. Предварительный доклад по результатам проверок будет направлен в правительство до 1 июня, окончательный - по окончании оздоровительной компании то есть 20 октября.
Вице-премьер также отметила особое внимание к противопожарным требованиям в палаточных лагерях.
Круглый стол на тему: Российские летние каникулы 2021: состоится ли новый сезон - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:41
Каникулам — быть: как пройдет летний детский отдых в 2021 году
 
Социальный навигаторДетский отдыхТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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