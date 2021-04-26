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Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального
Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального
Прокуратура Москвы приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" и потребовал приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T18:07
2021-04-26T18:23
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прокуратура Москвы приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" и потребовал приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК, выполняет функции иноагента в РФ) , сообщает пресс-Служба надзорного ведомства."На основании статьи 10, на основании статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" решением прокурора города Москвы от 26 апреля 2021 года приостановлена деятельность общественного движения "Штабы Навального" до рассмотрения Московским городским судом дела по заявлению о ликвидации некоммерческих организаций "ФБК", "ФЗПГ" и запрете деятельности общественного движения "Штабы Навального" в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - говорится в сообщении."Кроме того, в Московский городской суд прокурором подано заявление о приостановлении деятельности также некоммерческих организаций "ФБК" и "ФЗПГ", - добавили в ведомстве.Отмечается, что поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и "Штабов Навального" продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, как, например, 21 апреля.В прокуратуре пояснили, что организация деятельности общественного объединения, в отношении которого действует имеющее законную силу решение о приостановлении его деятельности, а также участие в такой деятельности, образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.28 КоАП РФ, и влечет за собой наложение административного штрафа на организаторов и участников.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210420/fbk-1729111815.html
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россия, происшествия, москва

Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального

18:07 26.04.2021 (обновлено: 18:23 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание прокуратуры города Москвы
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прокуратура Москвы приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" и потребовал приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК, выполняет функции иноагента в РФ) , сообщает пресс-Служба надзорного ведомства.
"На основании статьи 10, на основании статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" решением прокурора города Москвы от 26 апреля 2021 года приостановлена деятельность общественного движения "Штабы Навального" до рассмотрения Московским городским судом дела по заявлению о ликвидации некоммерческих организаций "ФБК", "ФЗПГ" и запрете деятельности общественного движения "Штабы Навального" в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
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"Кроме того, в Московский городской суд прокурором подано заявление о приостановлении деятельности также некоммерческих организаций "ФБК" и "ФЗПГ", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и "Штабов Навального" продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, как, например, 21 апреля.
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В прокуратуре пояснили, что организация деятельности общественного объединения, в отношении которого действует имеющее законную силу решение о приостановлении его деятельности, а также участие в такой деятельности, образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.28 КоАП РФ, и влечет за собой наложение административного штрафа на организаторов и участников.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
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