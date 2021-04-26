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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/prokat-1729921844.html
Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ
Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ
Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 290 миллионов рублей за прошедшие выходные, по... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:40
2021-04-26T11:40
культура
кино и сериалы
новости культуры
данила козловский
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 290 миллионов рублей за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В фильме главный герой Эйч, преследуя свои мотивы, внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В главных ролях - Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани и другие.На втором месте рейтинга - фильм Данилы Козловского "Чернобыль". У фильма показатель в 77,1 миллиона рублей. Третью позицию занял зарубежный фильм "Мортал Комбат" Саймона Маккуойда, собравший за выходные 41 миллион рублей.Четвертую позицию занял перевыпуск "Властелин колец: Две крепости", который собрал 32,6 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Алекса Стадерманна "100% волк", который собрал 20,2 миллиона рублей.
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РИА Новости
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60
кино и сериалы, новости культуры, данила козловский

Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ

11:40 26.04.2021
 
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)Кадр из фильма "Гнев человеческий"
Кадр из фильма Гнев человеческий - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 290 миллионов рублей за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
В фильме главный герой Эйч, преследуя свои мотивы, внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В главных ролях - Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани и другие.
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Чернобыль"
Кадр из фильма Чернобыль
1 из 4
Кадр из фильма "Чернобыль"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
© Warner Bros. (2021)Кадр из фильма "Мортал Комбат"
Кадр из фильма Мортал Комбат
2 из 4
Кадр из фильма "Мортал Комбат"
© Warner Bros. (2021)
© New Line Cinema (2002)Кадр из фильма "Властелин колец: Две крепости"
Кадр из фильма Властелин колец: Две крепости
3 из 4
Кадр из фильма "Властелин колец: Две крепости"
© New Line Cinema (2002)
© Create NSW (2020)Кадр из мультфильма "100% волк"
Кадр из мультфильма 100% волк
4 из 4
Кадр из мультфильма "100% волк"
© Create NSW (2020)
1 из 4
Кадр из фильма "Чернобыль"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
2 из 4
Кадр из фильма "Мортал Комбат"
© Warner Bros. (2021)
3 из 4
Кадр из фильма "Властелин колец: Две крепости"
© New Line Cinema (2002)
4 из 4
Кадр из мультфильма "100% волк"
© Create NSW (2020)
На втором месте рейтинга - фильм Данилы Козловского "Чернобыль". У фильма показатель в 77,1 миллиона рублей. Третью позицию занял зарубежный фильм "Мортал Комбат" Саймона Маккуойда, собравший за выходные 41 миллион рублей.
Четвертую позицию занял перевыпуск "Властелин колец: Две крепости", который собрал 32,6 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Алекса Стадерманна "100% волк", который собрал 20,2 миллиона рублей.
Кадр из фильма Великий - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 08:00Культура
Депп-отец и Депп-дочь, развод и перестрелки Гая Ричи. На что идти в кино
 
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