Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 290 миллионов рублей за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В фильме главный герой Эйч, преследуя свои мотивы, внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В главных ролях - Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани и другие.На втором месте рейтинга - фильм Данилы Козловского "Чернобыль". У фильма показатель в 77,1 миллиона рублей. Третью позицию занял зарубежный фильм "Мортал Комбат" Саймона Маккуойда, собравший за выходные 41 миллион рублей.Четвертую позицию занял перевыпуск "Властелин колец: Две крепости", который собрал 32,6 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Алекса Стадерманна "100% волк", который собрал 20,2 миллиона рублей.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 290 миллионов рублей за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
В фильме главный герой Эйч, преследуя свои мотивы, внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В главных ролях - Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани и другие.
На втором месте рейтинга - фильм Данилы Козловского "Чернобыль". У фильма показатель в 77,1 миллиона рублей. Третью позицию занял зарубежный фильм "Мортал Комбат" Саймона Маккуойда, собравший за выходные 41 миллион рублей.
Четвертую позицию занял перевыпуск "Властелин колец: Две крепости", который собрал 32,6 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Алекса Стадерманна "100% волк", который собрал 20,2 миллиона рублей.
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