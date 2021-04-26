https://ria.ru/20210426/prokat-1729921844.html

Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ

Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ

Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 290 миллионов рублей за прошедшие выходные, по... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:40

2021-04-26T11:40

2021-04-26T11:40

культура

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новости культуры

данила козловский

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 290 миллионов рублей за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В фильме главный герой Эйч, преследуя свои мотивы, внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В главных ролях - Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани и другие.На втором месте рейтинга - фильм Данилы Козловского "Чернобыль". У фильма показатель в 77,1 миллиона рублей. Третью позицию занял зарубежный фильм "Мортал Комбат" Саймона Маккуойда, собравший за выходные 41 миллион рублей.Четвертую позицию занял перевыпуск "Властелин колец: Две крепости", который собрал 32,6 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Алекса Стадерманна "100% волк", который собрал 20,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210421/kino-1729134726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, данила козловский