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В Госдуму внесли проект о дистанционном участии в собраниях

В Госдуму внесли проект о дистанционном участии в собраниях

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий возможности дистанционного участия в собраниях гражданско-правовых сообществ, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:40

2021-04-26T10:40

2021-04-26T10:40

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госдума рф

политика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, расширяющий возможности дистанционного участия в собраниях гражданско-правовых сообществ, сообщает в понедельник пресс-служба одного из авторов проекта, главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.Изменения предлагаются в статью 1812 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". Кроме Крашенинникова автором проекта выступил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.Как пояснил Крашенинников, законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс, "расширяющие возможности дистанционного участия в собраниях гражданско-правовых сообществ". "Предлагаемые изменения продиктованы все большим распространением дистанционных форматов, и не только в связи с пандемией, но и в силу удобства таких технологий. Поэтому необходимостью учесть в законодательстве весь спектр предоставляемых ими возможностей" , - отметил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба.Нормы законопроекта распространяются на принятие решений собраниями любых гражданско-правовых сообществ. Среди них - собрания акционеров, участников хозяйственных обществ и товариществ, собрания различных корпоративных некоммерческих юридических лиц, советов директоров (наблюдательных советов), попечительских советов, правлений юридических лиц, коллективов сособственников, в том числе сособственников недвижимости."В настоящее время, если участие в собрании происходит, например, посредством видеоконференцсвязи, то на практике такие заседания не считают очными либо рассматривают как проведенные с нарушением требований законодательства, что влечет вопросы о законности принятых ими решений", - поясняется а сообщении. Авторы проекта считают, что при использовании видеоконференцсвязи участник может наблюдать за происходящим на заседании, задавать вопросы, выступать, выражать свою волю по вопросам повестки, поэтому в нынешнюю цифровую эпоху "необходимо учесть в законодательстве, что "очно" присутствовать на заседании можно как физически (офлайн), так и виртуально (онлайн)".Согласно законопроекту, при дистанционном участии потребуется обязательное соблюдение двух условий: достоверная аутентификация участников и надлежащим образом выраженная воля участников.В законопроекте указывается, что обозначенные способы проведения очного собрания (офлайн и онлайн) также можно сочетать, тогда это будет " смешанным форматом собрания".Уточняется, что голосование при дистанционном формате может осуществляться "как непосредственно (поднятие руки, вставание, произнесение нужного слова), так и опосредованно, то есть с использованием технических средств (нажатие кнопки, выбор нужного варианта с помощью программных средств, заполнение бумажного бюллетеня в электронном виде)"."Предлагаемые изменения обеспечат удобные формы взаимодействия при проведении собраний участников различных организаций, обществ, товариществ, сособственников недвижимости (например, в многоквартирном доме), а также предоставят необходимые гарантии защиты их прав и законных интересов в случае возникновения споров", - отметил Крашенинников.

https://ria.ru/20210422/zakon-1729448431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, политика