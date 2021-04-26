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Суд смягчил приговор уфимцу, до смерти избившему предполагаемого педофила
Суд смягчил приговор уфимцу, до смерти избившему предполагаемого педофила
Верховный суд Башкирии в понедельник смягчил приговор уфимцу Владимиру Санкину, до смерти избившему предполагаемого педофила, с восьми лет до шести лет лишения... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:16
2021-04-26T10:41
уфа
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 26 апр – РИА Новости. Верховный суд Башкирии в понедельник смягчил приговор уфимцу Владимиру Санкину, до смерти избившему предполагаемого педофила, с восьми лет до шести лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно изучить дело Санкина после выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела.В понедельник Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию Санкина."Суд смягчил приговор Владимиру Санкину с 8 лет на 6 лет лишения свободы", - сказал судья.Адвокат осуждённого Шота Горгадзе заявил журналистам, что на решение суда готовит апелляцию.Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи.По просьбе Санкина, дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным и просили суд о снисхождении при назначении наказания. Калининский районный суд Уфы назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Строгий приговор вызвал общественный резонанс.Следственные органы Башкирии на своей странице в Instagram заявляли, что детям не угрожала опасность, и они смогли убежать от преступника. Ранее также сообщалось, что, по данным следствия, Санкин забрал из кармана мужчины 1,5 тысячи рублей и передал подросткам 500 рублей, остальное присвоил себе.
https://ria.ru/20200204/1564249583.html
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уфа, республика башкортостан, происшествия

Суд смягчил приговор уфимцу, до смерти избившему предполагаемого педофила

10:16 26.04.2021 (обновлено: 10:41 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 26 апр – РИА Новости. Верховный суд Башкирии в понедельник смягчил приговор уфимцу Владимиру Санкину, до смерти избившему предполагаемого педофила, с восьми лет до шести лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно изучить дело Санкина после выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела.
В понедельник Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию Санкина.
"Суд смягчил приговор Владимиру Санкину с 8 лет на 6 лет лишения свободы", - сказал судья.
Адвокат осуждённого Шота Горгадзе заявил журналистам, что на решение суда готовит апелляцию.
Владимир Санкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2020
4 февраля 2020, 17:21
Уфимца, защитившего детей от педофила, хотят посадить на 15 лет
Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи.
По просьбе Санкина, дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным и просили суд о снисхождении при назначении наказания. Калининский районный суд Уфы назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Строгий приговор вызвал общественный резонанс.
Следственные органы Башкирии на своей странице в Instagram заявляли, что детям не угрожала опасность, и они смогли убежать от преступника. Ранее также сообщалось, что, по данным следствия, Санкин забрал из кармана мужчины 1,5 тысячи рублей и передал подросткам 500 рублей, остальное присвоил себе.
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.02.2020
10 февраля 2020, 15:31
Адвокат рассказал об убитом в Уфе, подозреваемым в педофилии
 
УфаРеспублика БашкортостанПроисшествия
 
 
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