https://ria.ru/20210426/predmet-1729929373.html
Яровая предложила ввести новый предмет в школах
Яровая предложила ввести новый предмет в школах
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ввести в начальных школах новый предмет - "Моя Россия" - по изучению истории страны, об этом она сообщила в ходе... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:37
2021-04-26T10:37
2021-04-26T13:36
россия
ирина яровая
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ввести в начальных школах новый предмет - "Моя Россия" - по изучению истории страны, об этом она сообщила в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ в понедельник."Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину "Моя Россия". Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и конечно весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые", - отметила Яровая. Поэтому появление такого предмета, как "Моя Россия", по ее мнению, позволит детям получить "в доступной форме знания о своей стране, о родном регионе".Также она предложила во всех школьных учебниках предусмотреть справочный раздел "Наши имена", который будет содержать информацию о "цивилизационном вкладе России, наших отечественных деятелей науки".Яровая также предложила Минпросвещения "для развития устной речи школьников" закрепить в образовательных программах нормативы устных заданий. "Чтобы по окончании школы было понятно, что ребенок умеет не только писать, но и говорить, формулировать свои мысли, отстаивать свою позицию, вступать во взаимодействие", - пояснила вице-спикер ГД."Вопрос воспитания детей как неотъемлемая часть образования – ключевой вопрос будущего России. Мир сегодня конкурирует, прежде всего, через развитие общества, через созидательное развитие общества. И, конечно, формирование у молодого поколения чувства преемственности, благодарности и продолжения тех традиций, которые формировались старшими поколениями, является важной государственной задачей и задачей, которую сегодня ставит общество", - подчеркнула Яровая.Она напомнила, что в 2015 году правительством утверждена стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. В закон об образовании были внесены изменения о том, что программы воспитания должны реализовываться не только в школах."Но стратегия учитывает только школы. Полагаем, что в соответствии с законом, который принят по инициативе президента, стратегия должна быть обновлена, и сегодня стоит серьезная задача перед вузами, потому что фактически вузы выпали из линейки решения задач по воспитанию… Мы предлагаем правительству дополнить стратегию воспитания разделом о воспитании молодежи", - сказала парламентарий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/istoriya-1729851732.html
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РИА Новости
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россия, ирина яровая, общество
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
предлагает ввести в начальных школах новый предмет - "Моя Россия" - по изучению истории страны, об этом она сообщила в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ в понедельник.
"Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину "Моя Россия". Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и конечно весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые", - отметила Яровая. Поэтому появление такого предмета, как "Моя Россия", по ее мнению, позволит детям получить "в доступной форме знания о своей стране, о родном регионе".
Также она предложила во всех школьных учебниках предусмотреть справочный раздел "Наши имена", который будет содержать информацию о "цивилизационном вкладе России, наших отечественных деятелей науки".
Яровая также предложила Минпросвещения "для развития устной речи школьников" закрепить в образовательных программах нормативы устных заданий. "Чтобы по окончании школы было понятно, что ребенок умеет не только писать, но и говорить, формулировать свои мысли, отстаивать свою позицию, вступать во взаимодействие", - пояснила вице-спикер ГД.
"Вопрос воспитания детей как неотъемлемая часть образования – ключевой вопрос будущего России. Мир сегодня конкурирует, прежде всего, через развитие общества, через созидательное развитие общества. И, конечно, формирование у молодого поколения чувства преемственности, благодарности и продолжения тех традиций, которые формировались старшими поколениями, является важной государственной задачей и задачей, которую сегодня ставит общество", - подчеркнула Яровая.
Она напомнила, что в 2015 году правительством утверждена стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. В закон об образовании были внесены изменения о том, что программы воспитания должны реализовываться не только в школах.
"Но стратегия учитывает только школы. Полагаем, что в соответствии с законом, который принят по инициативе президента, стратегия должна быть обновлена, и сегодня стоит серьезная задача перед вузами, потому что фактически вузы выпали из линейки решения задач по воспитанию… Мы предлагаем правительству дополнить стратегию воспитания разделом о воспитании молодежи", - сказала парламентарий.