https://ria.ru/20210426/prazdniki-1729906438.html
Исследование: работодатели не поддерживают продление праздников в мае
Исследование: работодатели не поддерживают продление праздников в мае
Более половины работодателей не поддержали продление майских праздников, показало экспресс-исследование Headhunter, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T06:03
2021-04-26T06:03
2021-04-26T06:03
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585046084_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4d0526a75b945dee7e99e247bc5b1af4.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более половины работодателей не поддержали продление майских праздников, показало экспресс-исследование Headhunter, которое есть у РИА Новости.Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.Согласно исследованию, более трети (38%) работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение.Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают, еще 2% работодателей затруднились с ответом.Экспресс-исследование проводилось с с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.
https://ria.ru/20210426/prazdniki-1729900251.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585046084_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_7cc683e33fb5cc061b0c7526750f3bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более половины работодателей не поддержали продление майских праздников, показало экспресс-исследование Headhunter, которое есть у РИА Новости.
Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.
Согласно исследованию, более трети (38%) работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение.
Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают, еще 2% работодателей затруднились с ответом.
Экспресс-исследование проводилось с с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.