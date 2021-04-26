https://ria.ru/20210426/prazdniki-1729906438.html

Исследование: работодатели не поддерживают продление праздников в мае

Исследование: работодатели не поддерживают продление праздников в мае

Более половины работодателей не поддержали продление майских праздников, показало экспресс-исследование Headhunter, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T06:03

2021-04-26T06:03

2021-04-26T06:03

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более половины работодателей не поддержали продление майских праздников, показало экспресс-исследование Headhunter, которое есть у РИА Новости.Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.Согласно исследованию, более трети (38%) работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение.Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают, еще 2% работодателей затруднились с ответом.Экспресс-исследование проводилось с с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.

https://ria.ru/20210426/prazdniki-1729900251.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество