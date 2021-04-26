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Исследование: работодатели не поддерживают продление праздников в мае
Исследование: работодатели не поддерживают продление праздников в мае
Более половины работодателей не поддержали продление майских праздников, показало экспресс-исследование Headhunter, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T06:03
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россия
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более половины работодателей не поддержали продление майских праздников, показало экспресс-исследование Headhunter, которое есть у РИА Новости.Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.Согласно исследованию, более трети (38%) работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение.Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают, еще 2% работодателей затруднились с ответом.Экспресс-исследование проводилось с с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.
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россия, общество

Исследование: работодатели не поддерживают продление праздников в мае

06:03 26.04.2021
 
© DeworkacyОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Deworkacy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более половины работодателей не поддержали продление майских праздников, показало экспресс-исследование Headhunter, которое есть у РИА Новости.
Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.
Согласно исследованию, более трети (38%) работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение.
Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают, еще 2% работодателей затруднились с ответом.
Экспресс-исследование проводилось с с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.
Дача - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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