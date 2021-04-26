https://ria.ru/20210426/prazdniki-1729900251.html

В Роспотребнадзоре рассказали, где лучше провести майские праздники

В Роспотребнадзоре рассказали, где лучше провести майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники на даче в кругу семьи, а вот больших компаний следует избегать и использовать маски, принимая гостей,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T01:15

2021-04-26T01:15

2021-04-26T01:15

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники на даче в кругу семьи, а вот больших компаний следует избегать и использовать маски, принимая гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным, а многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования, подчеркнули в пресс-службе."В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску. Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210425/poezdki-1729708238.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество