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Муфтий сообщил, будут ли в Москве перекрывать улицы на Ураза-байрам
Муфтий сообщил, будут ли в Москве перекрывать улицы на Ураза-байрам
Не менее 250 тысяч человек, по прогнозам, примут участие в праздновании Ураза-байрам в Москве, поэтому прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты, заявил глава РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:26
2021-04-26T16:26
2021-04-26T16:26
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
ураза-байрам
москва
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Не менее 250 тысяч человек, по прогнозам, примут участие в праздновании Ураза-байрам в Москве, поэтому прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты, заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался в 2021 году 12 апреля. Завершится 30-дневный пост 12 мая, а на следующий день – 13 мая – наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.Крганов отметил, что точное количество мусульман, которые примут участие в праздничных мероприятиях на Ураза-байрам в Москве, рассчитать трудно.По его словам, в Москве в этом году верующие смогут помолиться на четырех площадках: в мечети Ярдам на улица Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечети на Поклонной горе.Крганов уточнил, что дополнительных площадок в этом году в Москве не будет.
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россия, альбир крганов, ураза-байрам, москва
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости.
Не менее 250 тысяч человек, по прогнозам, примут участие в праздновании Ураза-байрам в Москве
, поэтому прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты, заявил глава Духовного собрания мусульман России
муфтий Альбир Крганов
.
Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался в 2021 году 12 апреля. Завершится 30-дневный пост 12 мая, а на следующий день – 13 мая – наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.
Крганов отметил, что точное количество мусульман, которые примут участие в праздничных мероприятиях на Ураза-байрам в Москве, рассчитать трудно.
"Исходя из опыта прошлых лет, это будет не менее 250 тысяч человек. Несмотря на то, что часть мигрантов уехали, постоянно проживающих мусульман в Москве много. Прилегающие к мечетям улицы будут на время перекрыты. Об этом еще сообщат дополнительно", - сказал Крганов, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, в Москве в этом году верующие смогут помолиться на четырех площадках: в мечети Ярдам на улица Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечети на Поклонной горе.
Крганов уточнил, что дополнительных площадок в этом году в Москве не будет.