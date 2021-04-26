https://ria.ru/20210426/prazdnik-1730012445.html

Муфтий сообщил, будут ли в Москве перекрывать улицы на Ураза-байрам

Муфтий сообщил, будут ли в Москве перекрывать улицы на Ураза-байрам

Не менее 250 тысяч человек, по прогнозам, примут участие в праздновании Ураза-байрам в Москве, поэтому прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты, заявил глава РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:26

2021-04-26T16:26

2021-04-26T16:26

религия и мировоззрение

россия

альбир крганов

ураза-байрам

москва

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Не менее 250 тысяч человек, по прогнозам, примут участие в праздновании Ураза-байрам в Москве, поэтому прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты, заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался в 2021 году 12 апреля. Завершится 30-дневный пост 12 мая, а на следующий день – 13 мая – наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.Крганов отметил, что точное количество мусульман, которые примут участие в праздничных мероприятиях на Ураза-байрам в Москве, рассчитать трудно.По его словам, в Москве в этом году верующие смогут помолиться на четырех площадках: в мечети Ярдам на улица Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечети на Поклонной горе.Крганов уточнил, что дополнительных площадок в этом году в Москве не будет.

https://ria.ru/20210414/vaktsina-1728255440.html

https://ria.ru/20200524/1571917319.html

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россия, альбир крганов, ураза-байрам, москва