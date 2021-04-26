https://ria.ru/20210426/pravitelstvo-1729910541.html
Врио главы Тувы отправил правительство в отставку
Врио главы Тувы отправил правительство в отставку
Правительство Тувы ушло в отставку, но все члены республиканского кабмина будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T07:47
2021-04-26T07:47
2021-04-26T07:47
республика тыва
политика
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Правительство Тувы ушло в отставку, но все члены республиканского кабмина будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг. По словам Кара-оола, он сам попросил отставки у президента.
https://ria.ru/20210423/tuva-1729623868.html
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