https://ria.ru/20210426/poslableniya-1730068423.html

Меркель пообещала послабления для привившихся и переболевших COVID-19

Меркель пообещала послабления для привившихся и переболевших COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник пообещала, что вакцинированные от коронавируса и переболевшие COVID-19 в будущем будут освобождены от... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T23:27

2021-04-26T23:27

2021-04-26T23:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник пообещала, что вакцинированные от коронавируса и переболевшие COVID-19 в будущем будут освобождены от необходимости предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении таких мест, как парикмахерские и магазины.Отмечается, что речь идет, к примеру, о посещении парикмахерских и магазинов.Кроме того, Меркель отметила, что не позднее июня будет отменена приоритетная вакцинация, то есть записаться на прививку сможет каждый.Вакцинация от коронавируса в Германии началась 27 декабря прошлого года и ведется пока в соответствии с концепцией групп приоритета, которые выделяют по показателям здоровья, возраста и профессии. На сегодняшний день полностью привиты почти 6 миллионов человек (более 7% населения), минимум одну прививку в целом получили почти 20 миллионов человек (более 23%).

https://ria.ru/20210426/sputnik-1730048868.html

германия

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ангела меркель, германия, в мире