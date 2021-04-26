Меркель пообещала послабления для привившихся и переболевших COVID-19
© AP Photo / Michael ProbstМальчик в защитной маске идет в школу во Франкфурте, Германия
© AP Photo / Michael Probst
БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник пообещала, что вакцинированные от коронавируса и переболевшие COVID-19 в будущем будут освобождены от необходимости предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении таких мест, как парикмахерские и магазины.
"Ясно, что в случаях, когда для входа необходимы экспресс-тесты, вакцинированным и выздоровевшим нет необходимости предъявлять (результаты) тестов", - сказала Меркель, слова которой приводятся в пресс-релизе на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что речь идет, к примеру, о посещении парикмахерских и магазинов.
Кроме того, Меркель отметила, что не позднее июня будет отменена приоритетная вакцинация, то есть записаться на прививку сможет каждый.
Вакцинация от коронавируса в Германии началась 27 декабря прошлого года и ведется пока в соответствии с концепцией групп приоритета, которые выделяют по показателям здоровья, возраста и профессии. На сегодняшний день полностью привиты почти 6 миллионов человек (более 7% населения), минимум одну прививку в целом получили почти 20 миллионов человек (более 23%).