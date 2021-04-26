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Меркель пообещала послабления для привившихся и переболевших COVID-19
Меркель пообещала послабления для привившихся и переболевших COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник пообещала, что вакцинированные от коронавируса и переболевшие COVID-19 в будущем будут освобождены от... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T23:27
2021-04-26T23:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ангела меркель
германия
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БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник пообещала, что вакцинированные от коронавируса и переболевшие COVID-19 в будущем будут освобождены от необходимости предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении таких мест, как парикмахерские и магазины.Отмечается, что речь идет, к примеру, о посещении парикмахерских и магазинов.Кроме того, Меркель отметила, что не позднее июня будет отменена приоритетная вакцинация, то есть записаться на прививку сможет каждый.Вакцинация от коронавируса в Германии началась 27 декабря прошлого года и ведется пока в соответствии с концепцией групп приоритета, которые выделяют по показателям здоровья, возраста и профессии. На сегодняшний день полностью привиты почти 6 миллионов человек (более 7% населения), минимум одну прививку в целом получили почти 20 миллионов человек (более 23%).
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ангела меркель, германия, в мире

Меркель пообещала послабления для привившихся и переболевших COVID-19

23:27 26.04.2021
 
© AP Photo / Michael ProbstМальчик в защитной маске идет в школу во Франкфурте, Германия
Мальчик в защитной маске идет в школу во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Michael Probst
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БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник пообещала, что вакцинированные от коронавируса и переболевшие COVID-19 в будущем будут освобождены от необходимости предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении таких мест, как парикмахерские и магазины.
"Ясно, что в случаях, когда для входа необходимы экспресс-тесты, вакцинированным и выздоровевшим нет необходимости предъявлять (результаты) тестов", - сказала Меркель, слова которой приводятся в пресс-релизе на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что речь идет, к примеру, о посещении парикмахерских и магазинов.
Кроме того, Меркель отметила, что не позднее июня будет отменена приоритетная вакцинация, то есть записаться на прививку сможет каждый.
Вакцинация от коронавируса в Германии началась 27 декабря прошлого года и ведется пока в соответствии с концепцией групп приоритета, которые выделяют по показателям здоровья, возраста и профессии. На сегодняшний день полностью привиты почти 6 миллионов человек (более 7% населения), минимум одну прививку в целом получили почти 20 миллионов человек (более 23%).
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