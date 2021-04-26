https://ria.ru/20210426/pogoda-1729935607.html
Москвичам рассказали о погоде на этой неделе
Москвичам рассказали о погоде на этой неделе
Неустойчивая погода с холодными ночами, дождями через день и температурой около плюс 10 ожидается в столице на этой неделе, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:07
2021-04-26T11:07
2021-04-26T11:18
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Неустойчивая погода с холодными ночами, дождями через день и температурой около плюс 10 ожидается в столице на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, отметив, что всю неделю температура будет ниже климатической нормы."К сожалению, на этой неделе погода будет не очень устойчивая и в смысле температурного режима, и в смысле осадков. Ночи однозначно до 1 мая будут холодными, в Москве ноль - минус 2, в ближайшие две ночи местами до минус 1 градуса, возможно понижение, по области ноль - минус 5 и также до 1 градуса возможно понижение. Минус 1 градус – это, скорее, относится к территории Новой Москвы", - сказала Позднякова.По ее словам, завтра погоду будет определять очередной циклон, он принесёт осадки."Ночью местами к дождю будет примешиваться мокрый снег. Днем временами осадки от небольших до умеренных. Температура воздуха завтра будет пониже, чем сегодня - плюс 7-9 градусов", - сказала Позднякова.Синоптик отметила, что в последующие дни Москва останется в холодной воздушной массе, температура воздуха в дневные часы будет около плюс 10 градусов , в среду особых осадков не ожидается."В четверг у нас опять начнётся дождь. Наиболее неблагоприятная погода, на сегодняшнее видение процесса, ожидается 30 числа, дождя будет много, температура воздуха в Москве останется на уровне плюс 10-11 градусов. Но, возможно, когда будет кратковременное прекращение дождя, и за счет того, что мы будем в теплом секторе циклона, то будет около плюс 12-13 тепла", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20210419/pogoda-1728953552.html
https://ria.ru/20210425/pogoda-1729809359.html
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татьяна позднякова, погода, москва, общество
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Неустойчивая погода с холодными ночами, дождями через день и температурой около плюс 10 ожидается в столице на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
, отметив, что всю неделю температура будет ниже климатической нормы.
"К сожалению, на этой неделе погода будет не очень устойчивая и в смысле температурного режима, и в смысле осадков. Ночи однозначно до 1 мая будут холодными, в Москве
ноль - минус 2, в ближайшие две ночи местами до минус 1 градуса, возможно понижение, по области ноль - минус 5 и также до 1 градуса возможно понижение. Минус 1 градус – это, скорее, относится к территории Новой Москвы", - сказала Позднякова.
По ее словам, завтра погоду будет определять очередной циклон, он принесёт осадки.
"Ночью местами к дождю будет примешиваться мокрый снег. Днем временами осадки от небольших до умеренных. Температура воздуха завтра будет пониже, чем сегодня - плюс 7-9 градусов", - сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в последующие дни Москва останется в холодной воздушной массе, температура воздуха в дневные часы будет около плюс 10 градусов , в среду особых осадков не ожидается.
"В четверг у нас опять начнётся дождь. Наиболее неблагоприятная погода, на сегодняшнее видение процесса, ожидается 30 числа, дождя будет много, температура воздуха в Москве останется на уровне плюс 10-11 градусов. Но, возможно, когда будет кратковременное прекращение дождя, и за счет того, что мы будем в теплом секторе циклона, то будет около плюс 12-13 тепла", - добавила Позднякова.