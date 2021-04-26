https://ria.ru/20210426/pogoda-1729911024.html
Москвичей предупредили о небольшом дожде в понедельник
Москвичей предупредили о небольшом дожде в понедельник
Небольшой дождь и до плюс 11 ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T07:59
2021-04-26T07:59
2021-04-26T07:59
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА ведущий. Небольшой дождь и до плюс 11 ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь, максимальная температура в столице плюс 9-11, по области плюс 7-12. Ветер западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление существенно не изменится и составит 744 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20210425/nepogoda-1729865530.html
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александр синенков, погода, москва, общество