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Москвичей предупредили о небольшом дожде в понедельник
Москвичей предупредили о небольшом дожде в понедельник
Небольшой дождь и до плюс 11 ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T07:59
2021-04-26T07:59
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА ведущий. Небольшой дождь и до плюс 11 ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь, максимальная температура в столице плюс 9-11, по области плюс 7-12. Ветер западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление существенно не изменится и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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александр синенков, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о небольшом дожде в понедельник

07:59 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве.
Курьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 апр - РИА ведущий. Небольшой дождь и до плюс 11 ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь, максимальная температура в столице плюс 9-11, по области плюс 7-12. Ветер западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По его словам, атмосферное давление существенно не изменится и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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