https://ria.ru/20210426/pogoda-1729911024.html

Москвичей предупредили о небольшом дожде в понедельник

Москвичей предупредили о небольшом дожде в понедельник

Небольшой дождь и до плюс 11 ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T07:59

2021-04-26T07:59

2021-04-26T07:59

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА ведущий. Небольшой дождь и до плюс 11 ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь, максимальная температура в столице плюс 9-11, по области плюс 7-12. Ветер западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление существенно не изменится и составит 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210425/nepogoda-1729865530.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, общество