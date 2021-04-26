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Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за гибели подлодки
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за гибели подлодки
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны в Балийском море,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:11
2021-04-26T12:15
вмс индонезии
джоко видодо
бали (остров)
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны в Балийском море, сообщается на сайте Кремля.Ранее сообщалось, что индонезийские спасатели обнаружили в море несколько предметов, представляющих собой части и оборудование пропавшей на прошлой неделе в среду к северу от острова Бали дизельной подлодки индонезийских военно-морских сил. Позднее агентство Синьхуа со ссылкой на военных отмечало, что все 53 члена экипажа на пропавшей лодке ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 мертвы."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны", - говорится в тексте соболезнований.
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вмс индонезии, джоко видодо, бали (остров), владимир путин, индонезия

Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за гибели подлодки

12:11 26.04.2021 (обновлено: 12:15 26.04.2021)
 
© REUTERS / M Risyal Hidayat/Antara FotoПодводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402
Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / M Risyal Hidayat/Antara Foto
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны в Балийском море, сообщается на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что индонезийские спасатели обнаружили в море несколько предметов, представляющих собой части и оборудование пропавшей на прошлой неделе в среду к северу от острова Бали дизельной подлодки индонезийских военно-морских сил. Позднее агентство Синьхуа со ссылкой на военных отмечало, что все 53 члена экипажа на пропавшей лодке ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 мертвы.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны", - говорится в тексте соболезнований.
Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 14:00
ВМС Индонезии нашли пропавшую подлодку, все члены экипажа мертвы
 
ВМС ИндонезииДжоко ВидодоБали (остров)Владимир ПутинИндонезия
 
 
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