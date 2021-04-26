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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/picasso-1729700911.html
Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
Ученые выяснили, почему одна из четырех написанных в одно время картин Пикассо состарилась быстрее других, сообщает The Art Newspaper. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T02:35
2021-04-26T02:35
пабло пикассо
живопись
культура
новости культуры
барселона (город)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученые выяснили, почему одна из четырех написанных в одно время картин Пикассо состарилась быстрее других, сообщает The Art Newspaper.Речь идет о серии картин, которые Пикассо создал всего за несколько месяцев в 1917 году. Источником вдохновения для него стали "Русские сезоны" Дягилева. В то время он работал в студии в Барселоне, рисовал на мерсеризованном хлопке и покупал краски у ограниченного числа поставщиков. До 1970 года полотна находились в семье художника, после они были подарены Музею Пикассо в Барселоне. Все это время они хранились в одних и тех же условиях. Тем не менее одна из картин — "Hombre sentado" ("Сидящий мужчина") — состарилась раньше других. Полотно сильно потрескалось, профессор Лаура Фустер-Лопес сравнила его с высохшим руслом реки, на котором проступают трещины и складки. Чтобы разобраться, в чем причина, в 2017 году музей запустил исследовательский проект "ProMeSa". Команда ученых использовала химический анализ и неинвазивные методы для изучения различных слоев краски и грунта. Они выяснили, что "Hombre sentado" Пикассо рисовал на холсте с более плотным переплетением и покрыл его более толстым слоем грунта животного происхождения, чем другие картины. Именно это и повлияло на сохранность картины.
https://ria.ru/20210420/vystavka-1729061770.html
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пабло пикассо, живопись, новости культуры, барселона (город)

Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других

02:35 26.04.2021
 
© AP PhotoХудожник Пабло Пикассо у себя в студии в Валлорисе
Художник Пабло Пикассо у себя в студии в Валлорисе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученые выяснили, почему одна из четырех написанных в одно время картин Пикассо состарилась быстрее других, сообщает The Art Newspaper.
Речь идет о серии картин, которые Пикассо создал всего за несколько месяцев в 1917 году. Источником вдохновения для него стали "Русские сезоны" Дягилева. В то время он работал в студии в Барселоне, рисовал на мерсеризованном хлопке и покупал краски у ограниченного числа поставщиков.
CC0 / / Картина Пабло Пикассо "Сидящий мужчина"
Картина Пабло Пикассо Сидящий мужчина - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
CC0 / /
Картина Пабло Пикассо "Сидящий мужчина"
До 1970 года полотна находились в семье художника, после они были подарены Музею Пикассо в Барселоне. Все это время они хранились в одних и тех же условиях. Тем не менее одна из картин — "Hombre sentado" ("Сидящий мужчина") — состарилась раньше других. Полотно сильно потрескалось, профессор Лаура Фустер-Лопес сравнила его с высохшим руслом реки, на котором проступают трещины и складки.
Чтобы разобраться, в чем причина, в 2017 году музей запустил исследовательский проект "ProMeSa". Команда ученых использовала химический анализ и неинвазивные методы для изучения различных слоев краски и грунта. Они выяснили, что "Hombre sentado" Пикассо рисовал на холсте с более плотным переплетением и покрыл его более толстым слоем грунта животного происхождения, чем другие картины. Именно это и повлияло на сохранность картины.
Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 13:15Культура
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КультураПабло ПикассоЖивописьНовости культурыБарселона (город)
 
 
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