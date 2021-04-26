https://ria.ru/20210426/picasso-1729700911.html
Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
Ученые выяснили, почему одна из четырех написанных в одно время картин Пикассо состарилась быстрее других, сообщает The Art Newspaper. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T02:35
2021-04-26T02:35
2021-04-26T02:35
пабло пикассо
живопись
культура
новости культуры
барселона (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581216742_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_589ac87cf460d7932f62f49676f33536.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученые выяснили, почему одна из четырех написанных в одно время картин Пикассо состарилась быстрее других, сообщает The Art Newspaper.Речь идет о серии картин, которые Пикассо создал всего за несколько месяцев в 1917 году. Источником вдохновения для него стали "Русские сезоны" Дягилева. В то время он работал в студии в Барселоне, рисовал на мерсеризованном хлопке и покупал краски у ограниченного числа поставщиков. До 1970 года полотна находились в семье художника, после они были подарены Музею Пикассо в Барселоне. Все это время они хранились в одних и тех же условиях. Тем не менее одна из картин — "Hombre sentado" ("Сидящий мужчина") — состарилась раньше других. Полотно сильно потрескалось, профессор Лаура Фустер-Лопес сравнила его с высохшим руслом реки, на котором проступают трещины и складки. Чтобы разобраться, в чем причина, в 2017 году музей запустил исследовательский проект "ProMeSa". Команда ученых использовала химический анализ и неинвазивные методы для изучения различных слоев краски и грунта. Они выяснили, что "Hombre sentado" Пикассо рисовал на холсте с более плотным переплетением и покрыл его более толстым слоем грунта животного происхождения, чем другие картины. Именно это и повлияло на сохранность картины.
https://ria.ru/20210420/vystavka-1729061770.html
барселона (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581216742_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a4a10e4f0bb2c0f6ddc149b52371a95a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пабло пикассо, живопись, новости культуры, барселона (город)
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Ученые выяснили, почему одна из четырех написанных в одно время картин Пикассо состарилась быстрее других, сообщает
The Art Newspaper.
Речь идет о серии картин, которые Пикассо создал всего за несколько месяцев в 1917 году. Источником вдохновения для него стали "Русские сезоны" Дягилева. В то время он работал в студии в Барселоне, рисовал на мерсеризованном хлопке и покупал краски у ограниченного числа поставщиков.
До 1970 года полотна находились в семье художника, после они были подарены Музею Пикассо в Барселоне. Все это время они хранились в одних и тех же условиях. Тем не менее одна из картин — "Hombre sentado" ("Сидящий мужчина") — состарилась раньше других. Полотно сильно потрескалось, профессор Лаура Фустер-Лопес сравнила его с высохшим руслом реки, на котором проступают трещины и складки.
Чтобы разобраться, в чем причина, в 2017 году музей запустил исследовательский проект "ProMeSa". Команда ученых использовала химический анализ и неинвазивные методы для изучения различных слоев краски и грунта. Они выяснили, что "Hombre sentado" Пикассо рисовал на холсте с более плотным переплетением и покрыл его более толстым слоем грунта животного происхождения, чем другие картины. Именно это и повлияло на сохранность картины.