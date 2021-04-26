https://ria.ru/20210426/picasso-1729700911.html

Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других

Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других

Ученые выяснили, почему одна из четырех написанных в одно время картин Пикассо состарилась быстрее других, сообщает The Art Newspaper. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T02:35

2021-04-26T02:35

2021-04-26T02:35

пабло пикассо

живопись

культура

новости культуры

барселона (город)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученые выяснили, почему одна из четырех написанных в одно время картин Пикассо состарилась быстрее других, сообщает The Art Newspaper.Речь идет о серии картин, которые Пикассо создал всего за несколько месяцев в 1917 году. Источником вдохновения для него стали "Русские сезоны" Дягилева. В то время он работал в студии в Барселоне, рисовал на мерсеризованном хлопке и покупал краски у ограниченного числа поставщиков. До 1970 года полотна находились в семье художника, после они были подарены Музею Пикассо в Барселоне. Все это время они хранились в одних и тех же условиях. Тем не менее одна из картин — "Hombre sentado" ("Сидящий мужчина") — состарилась раньше других. Полотно сильно потрескалось, профессор Лаура Фустер-Лопес сравнила его с высохшим руслом реки, на котором проступают трещины и складки. Чтобы разобраться, в чем причина, в 2017 году музей запустил исследовательский проект "ProMeSa". Команда ученых использовала химический анализ и неинвазивные методы для изучения различных слоев краски и грунта. Они выяснили, что "Hombre sentado" Пикассо рисовал на холсте с более плотным переплетением и покрыл его более толстым слоем грунта животного происхождения, чем другие картины. Именно это и повлияло на сохранность картины.

https://ria.ru/20210420/vystavka-1729061770.html

барселона (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пабло пикассо, живопись, новости культуры, барселона (город)