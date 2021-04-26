Песков пояснил ситуацию с допвыходными при ненормированном графике
13:42 26.04.2021 (обновлено: 16:34 26.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Работодателей не будут наказывать за неисполнение указа президента Владимира Путина о майских каникулах; предприятия, которые работают в выходные, продолжат функционировать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни, они, соответственно, также будут работать. Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, <...> там другая ситуация", — сказал он.
Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно, зарплату с 4 по 7 мая работникам сохранят.
С предложением продлить майские праздники за счет рабочих дней между ними обратилась к президенту глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за "разорванных" праздников россияне чаще будут ездить за город и обратно, и количество их контактов увеличится. Непрерывные же выходные позволят санитарным властям контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
Согласно экспресс-исследованию Headhunter, которое есть у РИА Новости, более трети (38%) компаний однозначно не поддержали решение увеличить продолжительность праздничных дней, еще 23% выразили в целом отрицательное отношение.