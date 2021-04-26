Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/peskov-1729978324.html
Песков пояснил ситуацию с допвыходными при ненормированном графике
Песков пояснил ситуацию с допвыходными при ненормированном графике
Работодателей не будут наказывать за неисполнение указа президента Владимира Путина о майских каникулах; предприятия, которые работают в выходные, продолжат... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:42
2021-04-26T16:34
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590557162_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_9b8ae8186653c2ece9baefc689bcf279.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Работодателей не будут наказывать за неисполнение указа президента Владимира Путина о майских каникулах; предприятия, которые работают в выходные, продолжат функционировать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно, зарплату с 4 по 7 мая работникам сохранят. С предложением продлить майские праздники за счет рабочих дней между ними обратилась к президенту глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за "разорванных" праздников россияне чаще будут ездить за город и обратно, и количество их контактов увеличится. Непрерывные же выходные позволят санитарным властям контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.Согласно экспресс-исследованию Headhunter, которое есть у РИА Новости, более трети (38%) компаний однозначно не поддержали решение увеличить продолжительность праздничных дней, еще 23% выразили в целом отрицательное отношение.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590557162_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_37b83be71d7e17a5762b05ccf13fcac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков пояснил ситуацию с допвыходными при ненормированном графике

13:42 26.04.2021 (обновлено: 16:34 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Работодателей не будут наказывать за неисполнение указа президента Владимира Путина о майских каникулах; предприятия, которые работают в выходные, продолжат функционировать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни, они, соответственно, также будут работать. Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, <...> там другая ситуация", — сказал он.

Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно, зарплату с 4 по 7 мая работникам сохранят.
С предложением продлить майские праздники за счет рабочих дней между ними обратилась к президенту глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за "разорванных" праздников россияне чаще будут ездить за город и обратно, и количество их контактов увеличится. Непрерывные же выходные позволят санитарным властям контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
Согласно экспресс-исследованию Headhunter, которое есть у РИА Новости, более трети (38%) компаний однозначно не поддержали решение увеличить продолжительность праздничных дней, еще 23% выразили в целом отрицательное отношение.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния