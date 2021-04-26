https://ria.ru/20210426/peskov-1729978324.html

Песков пояснил ситуацию с допвыходными при ненормированном графике

Песков пояснил ситуацию с допвыходными при ненормированном графике

Работодателей не будут наказывать за неисполнение указа президента Владимира Путина о майских каникулах; предприятия, которые работают в выходные, продолжат... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:42

2021-04-26T13:42

2021-04-26T16:34

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Работодателей не будут наказывать за неисполнение указа президента Владимира Путина о майских каникулах; предприятия, которые работают в выходные, продолжат функционировать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно, зарплату с 4 по 7 мая работникам сохранят. С предложением продлить майские праздники за счет рабочих дней между ними обратилась к президенту глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за "разорванных" праздников россияне чаще будут ездить за город и обратно, и количество их контактов увеличится. Непрерывные же выходные позволят санитарным властям контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.Согласно экспресс-исследованию Headhunter, которое есть у РИА Новости, более трети (38%) компаний однозначно не поддержали решение увеличить продолжительность праздничных дней, еще 23% выразили в целом отрицательное отношение.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество