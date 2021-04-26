https://ria.ru/20210426/peskov-1729966441.html

Песков рассказал о проверке учебников истории после послания Путина

Песков рассказал о проверке учебников истории после послания Путина

Беглая проверка учебников истории в России после заявления президента РФ Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию показала, что издания с... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:56

2021-04-26T12:56

2021-04-26T12:58

россия

сергей кравцов

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Беглая проверка учебников истории в России после заявления президента РФ Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию показала, что издания с искажением истории отсутствуют, раньше подобные казусы случались часто, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, ему говорили о конкретных учебниках, но, скажем так, беглая проверка наших специалистов (показала) - из того, что сейчас действует, там таких примеров нет. Но раньше подобные казусы случались во многих учебниках, которые печатал вообще неизвестно кто, не известно как, но которые входили в разные школы. Сейчас это гораздо более упорядочено", - сказал Песков журналистам.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его удивило, что некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены.

россия

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2021

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"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас". 2021-04-26T12:56 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, сергей кравцов, дмитрий песков, владимир путин, общество