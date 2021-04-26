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Песков рассказал о проверке учебников истории после послания Путина
Песков рассказал о проверке учебников истории после послания Путина
Беглая проверка учебников истории в России после заявления президента РФ Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию показала, что издания с... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:56
2021-04-26T12:58
россия
сергей кравцов
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Беглая проверка учебников истории в России после заявления президента РФ Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию показала, что издания с искажением истории отсутствуют, раньше подобные казусы случались часто, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, ему говорили о конкретных учебниках, но, скажем так, беглая проверка наших специалистов (показала) - из того, что сейчас действует, там таких примеров нет. Но раньше подобные казусы случались во многих учебниках, которые печатал вообще неизвестно кто, не известно как, но которые входили в разные школы. Сейчас это гораздо более упорядочено", - сказал Песков журналистам.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его удивило, что некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены.
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"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории
Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас".
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россия, сергей кравцов, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков рассказал о проверке учебников истории после послания Путина

12:56 26.04.2021 (обновлено: 12:58 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУчебник по истории России
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Беглая проверка учебников истории в России после заявления президента РФ Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию показала, что издания с искажением истории отсутствуют, раньше подобные казусы случались часто, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, ему говорили о конкретных учебниках, но, скажем так, беглая проверка наших специалистов (показала) - из того, что сейчас действует, там таких примеров нет. Но раньше подобные казусы случались во многих учебниках, которые печатал вообще неизвестно кто, не известно как, но которые входили в разные школы. Сейчас это гораздо более упорядочено", - сказал Песков журналистам.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его удивило, что некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены.
 
РоссияСергей КравцовДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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