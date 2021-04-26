Песков рассказал о работе спецслужб по делу о заговоре против Лукашенко
12:37 26.04.2021 (обновлено: 12:47 26.04.2021)
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спецслужбы обладают необходимыми доказательствами и признаниями участников заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Доказательства есть у специальных служб. Вы знаете, что наши специальные службы, они в сотрудничестве реализовали эту операцию по пресечению этих преступных планов по свержению власти законной в Белоруссии. И спецслужбы, как это было продемонстрировано уже неоднократно, обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора", - сказал Песков журналистам.
17 апреля, 20:31ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, обвинения предъявлены четверым фигурантам, в том числе среди задержанных – имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, все они дают признательные показания. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны в Москве при содействии ФСБ.
Ранее в КГБ республики сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
Белорусский государственный телеканал ОНТ в воскресенье показал видеофрагменты, на которых трое обвиняемых в подготовке военного переворота и покушения на Лукашенко признают свою вину.
25 апреля, 21:03Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину