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Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского 9 мая
Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского 9 мая
В Кремле на вопрос о возможности переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая в Москве сообщили, что конкретики по этой... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:24
2021-04-26T16:10
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая в Москве сообщили, что конкретики по этой теме нет.Ранее Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса", российский президент отметил, что такая встреча могла бы состояться в Москве. В понедельник президент Украины заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи."Никакой конкретики по этой теме нет", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко отметил, что в последнее время Киев предпринял очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, уточняя, что речь идет о ряде проблем двусторонних отношений, отношения к Русской православной церкви, к русскому языку. Зеленский сегодня сообщил, что готов обсудить тему использования русского языка и вопроса церкви, отметив, что никаких проблем с этими вопросами на Украине нет.
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россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин

Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского 9 мая

15:24 26.04.2021 (обновлено: 16:10 26.04.2021)
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая в Москве сообщили, что конкретики по этой теме нет.
Ранее Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса", российский президент отметил, что такая встреча могла бы состояться в Москве. В понедельник президент Украины заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи.
"Никакой конкретики по этой теме нет", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко отметил, что в последнее время Киев предпринял очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, уточняя, что речь идет о ряде проблем двусторонних отношений, отношения к Русской православной церкви, к русскому языку. Зеленский сегодня сообщил, что готов обсудить тему использования русского языка и вопроса церкви, отметив, что никаких проблем с этими вопросами на Украине нет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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