Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского 9 мая
15:24 26.04.2021 (обновлено: 16:10 26.04.2021)
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая в Москве сообщили, что конкретики по этой теме нет.
Ранее Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса", российский президент отметил, что такая встреча могла бы состояться в Москве. В понедельник президент Украины заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи.
"Никакой конкретики по этой теме нет", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко отметил, что в последнее время Киев предпринял очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, уточняя, что речь идет о ряде проблем двусторонних отношений, отношения к Русской православной церкви, к русскому языку. Зеленский сегодня сообщил, что готов обсудить тему использования русского языка и вопроса церкви, отметив, что никаких проблем с этими вопросами на Украине нет.