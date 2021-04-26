https://ria.ru/20210426/peregovory-1729999501.html

Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского 9 мая

Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского 9 мая

В Кремле на вопрос о возможности переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая в Москве сообщили, что конкретики по этой... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:24

2021-04-26T15:24

2021-04-26T16:10

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая в Москве сообщили, что конкретики по этой теме нет.Ранее Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса", российский президент отметил, что такая встреча могла бы состояться в Москве. В понедельник президент Украины заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи."Никакой конкретики по этой теме нет", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко отметил, что в последнее время Киев предпринял очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, уточняя, что речь идет о ряде проблем двусторонних отношений, отношения к Русской православной церкви, к русскому языку. Зеленский сегодня сообщил, что готов обсудить тему использования русского языка и вопроса церкви, отметив, что никаких проблем с этими вопросами на Украине нет.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729988008.html

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украина

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россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин