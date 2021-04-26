https://ria.ru/20210426/otpuska-1730026069.html
Минтруд дал рекомендации по отпускам с 4 по 7 мая
Минтруд дал рекомендации по отпускам с 4 по 7 мая
Минтруд РФ рекомендует работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нем с 4 по 7 мая, на эти дни, следует из рекомендаций работникам и... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:08
2021-04-26T17:08
2021-04-26T18:16
россия
здоровье - общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минтруд РФ рекомендует работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нем с 4 по 7 мая, на эти дни, следует из рекомендаций работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года, размещенных на сайте министерства."Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается", - говорится в сообщении.Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, норма рабочего времени не уменьшается, отметили в Минтруде. Нерабочие дни, установленные указом президента РФ Владимира Путина, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы.
https://ria.ru/20210426/zarplata-1730007815.html
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россия, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, общество