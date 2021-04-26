https://ria.ru/20210426/otpusk-1729921132.html

В Совфеде оценили идею продлить отпуск отдыхающим в России

В Совфеде оценили идею продлить отпуск отдыхающим в России

Предложение увеличить срок отпуска для отдыхающих в России вряд ли дойдет до закона, для работодателей это дополнительные расходы, и сейчас они скорее на это не РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T09:46

2021-04-26T09:46

2021-04-26T09:46

россия

султан хамзаев

михаил мишустин

валерий рязанский

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Предложение увеличить срок отпуска для отдыхающих в России вряд ли дойдет до закона, для работодателей это дополнительные расходы, и сейчас они скорее на это не пойдут, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим как место отдыха российские курорты. Копия письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении RT."Идея понятная, обеспечить загрузку санаторно-курортной базы России. Но в летний период она и так загружена достаточно", - сказал Рязанский. В остальной период серьезную поддержку курортной отрасли оказывает программа кэшбэка, добавил он.Рязанский также напомнил, что дополнительные нерабочие дни ложатся бременем на фонд оплаты труда предприятий. "Дополнительное время отпуска - это дополнительная нагрузка на работодателей, вряд ли они сейчас на это пойдут", - сказал он.По мнению сенатора, для того, чтобы реализовать это предложение, нужно вносить изменение в трудовое законодательство, для этого нужно решать этот вопрос на заседании трехсторонней комиссии с участием правительства, профсоюзов и работодателей."Я полагаю, что это очередное пожелание, которое вряд ли дойдет до реализации в виде закона", - заключил Рязанский.

https://ria.ru/20210414/otpusk-1728176204.html

https://ria.ru/20210322/otpusk-1602357342.html

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россия, султан хамзаев, михаил мишустин, валерий рязанский, общество