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В Совфеде оценили идею продлить отпуск отдыхающим в России
В Совфеде оценили идею продлить отпуск отдыхающим в России
Предложение увеличить срок отпуска для отдыхающих в России вряд ли дойдет до закона, для работодателей это дополнительные расходы, и сейчас они скорее на это не РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T09:46
2021-04-26T09:46
россия
султан хамзаев
михаил мишустин
валерий рязанский
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Предложение увеличить срок отпуска для отдыхающих в России вряд ли дойдет до закона, для работодателей это дополнительные расходы, и сейчас они скорее на это не пойдут, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим как место отдыха российские курорты. Копия письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении RT."Идея понятная, обеспечить загрузку санаторно-курортной базы России. Но в летний период она и так загружена достаточно", - сказал Рязанский. В остальной период серьезную поддержку курортной отрасли оказывает программа кэшбэка, добавил он.Рязанский также напомнил, что дополнительные нерабочие дни ложатся бременем на фонд оплаты труда предприятий. "Дополнительное время отпуска - это дополнительная нагрузка на работодателей, вряд ли они сейчас на это пойдут", - сказал он.По мнению сенатора, для того, чтобы реализовать это предложение, нужно вносить изменение в трудовое законодательство, для этого нужно решать этот вопрос на заседании трехсторонней комиссии с участием правительства, профсоюзов и работодателей."Я полагаю, что это очередное пожелание, которое вряд ли дойдет до реализации в виде закона", - заключил Рязанский.
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россия, султан хамзаев, михаил мишустин, валерий рязанский, общество

В Совфеде оценили идею продлить отпуск отдыхающим в России

09:46 26.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Предложение увеличить срок отпуска для отдыхающих в России вряд ли дойдет до закона, для работодателей это дополнительные расходы, и сейчас они скорее на это не пойдут, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим как место отдыха российские курорты. Копия письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
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"Идея понятная, обеспечить загрузку санаторно-курортной базы России. Но в летний период она и так загружена достаточно", - сказал Рязанский. В остальной период серьезную поддержку курортной отрасли оказывает программа кэшбэка, добавил он.
Рязанский также напомнил, что дополнительные нерабочие дни ложатся бременем на фонд оплаты труда предприятий. "Дополнительное время отпуска - это дополнительная нагрузка на работодателей, вряд ли они сейчас на это пойдут", - сказал он.
По мнению сенатора, для того, чтобы реализовать это предложение, нужно вносить изменение в трудовое законодательство, для этого нужно решать этот вопрос на заседании трехсторонней комиссии с участием правительства, профсоюзов и работодателей.
"Я полагаю, что это очередное пожелание, которое вряд ли дойдет до реализации в виде закона", - заключил Рязанский.
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РоссияСултан ХамзаевМихаил МишустинВалерий РязанскийОбщество
 
 
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