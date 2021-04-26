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Туризм
https://ria.ru/20210426/otpusk-1729908028.html
В Общественной палате предложили продлить отпуск отдыхающим в России
В Общественной палате предложили продлить отпуск отдыхающим в России
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России. С такой инициативой, как сообщает RT, он обратился к РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T06:48
2021-04-26T11:22
туризм
россия
султан хамзаев
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России. С такой инициативой, как сообщает RT, он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.По его задумке, для продления потребуется действующая турпутевка или оплаченный номер в гостинице в одной из туристических зон на срок от десяти суток.Актуальность идеи Хамзаев обосновывает тем, что миллионы россиян ежегодно посещают иностранные курорты и оставляют там десятки миллиардов рублей.В России сейчас проходит третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.Ее условия не изменились: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".
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россия, султан хамзаев, михаил мишустин

В Общественной палате предложили продлить отпуск отдыхающим в России

06:48 26.04.2021 (обновлено: 11:22 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России. С такой инициативой, как сообщает RT, он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней", — пишет Хамзаев в письме на имя главы правительства.

По его задумке, для продления потребуется действующая турпутевка или оплаченный номер в гостинице в одной из туристических зон на срок от десяти суток.
Актуальность идеи Хамзаев обосновывает тем, что миллионы россиян ежегодно посещают иностранные курорты и оставляют там десятки миллиардов рублей.
В России сейчас проходит третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.
Ее условия не изменились: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".
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