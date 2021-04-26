https://ria.ru/20210426/otpusk-1729908028.html

В Общественной палате предложили продлить отпуск отдыхающим в России

В Общественной палате предложили продлить отпуск отдыхающим в России

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России. С такой инициативой, как сообщает RT, он обратился к РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T06:48

2021-04-26T06:48

2021-04-26T11:22

туризм

россия

султан хамзаев

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580014042_0:6:3076:1736_1920x0_80_0_0_6cb98e9d39a573ee70c354bdb43f34c2.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России. С такой инициативой, как сообщает RT, он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.По его задумке, для продления потребуется действующая турпутевка или оплаченный номер в гостинице в одной из туристических зон на срок от десяти суток.Актуальность идеи Хамзаев обосновывает тем, что миллионы россиян ежегодно посещают иностранные курорты и оставляют там десятки миллиардов рублей.В России сейчас проходит третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.Ее условия не изменились: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".

https://ria.ru/20210425/poezdki-1729708238.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, султан хамзаев, михаил мишустин