https://ria.ru/20210426/otpusk-1729908028.html
В Общественной палате предложили продлить отпуск отдыхающим в России
В Общественной палате предложили продлить отпуск отдыхающим в России
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России. С такой инициативой, как сообщает RT, он обратился к РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T06:48
2021-04-26T06:48
2021-04-26T11:22
туризм
россия
султан хамзаев
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России. С такой инициативой, как сообщает RT, он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.По его задумке, для продления потребуется действующая турпутевка или оплаченный номер в гостинице в одной из туристических зон на срок от десяти суток.Актуальность идеи Хамзаев обосновывает тем, что миллионы россиян ежегодно посещают иностранные курорты и оставляют там десятки миллиардов рублей.В России сейчас проходит третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.Ее условия не изменились: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".
https://ria.ru/20210425/poezdki-1729708238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, султан хамзаев, михаил мишустин
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости
. Член Общественной палаты Султан Хамзаев
предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России
. С такой инициативой, как сообщает RT
, он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину
.
"Прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней", — пишет Хамзаев в письме на имя главы правительства.
По его задумке, для продления потребуется действующая турпутевка или оплаченный номер в гостинице в одной из туристических зон на срок от десяти суток.
Актуальность идеи Хамзаев обосновывает тем, что миллионы россиян ежегодно посещают иностранные курорты и оставляют там десятки миллиардов рублей.
В России сейчас проходит третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.
Ее условия не изменились: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".