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В России утвердили дорожную карту по развитию системы утилизации отходов
В России утвердили дорожную карту по развитию системы утилизации отходов
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту реализации концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по утилизации продукции и... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T08:20
2021-04-26T08:20
россия
виктория абрамченко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту реализации концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по утилизации продукции и упаковки, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.В конце 2020 года была утверждена концепция РОП, которая направлена на уменьшение количества отходов в стране и наращивание объемов переработки. Однако для реализации концепции необходима была дорожная карта, которая в свою очередь определяет шаги, необходимые для претворения концепции в жизнь."Утвержденный план мероприятий предусматривает действия правительства, федеральных органов исполнительной власти и ППК "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") по нормативному правовому регулированию и меры в области совершенствования института РОП", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.По мнению Абрамченко, при внедрении РОП не должно быть дополнительной финансовой нагрузки на граждан.Согласно дорожной карте Минприроды, Минпромторг, Минэкономразвития, Росприроднадзор и Российский экологический оператор до конца III квартала 2021 года должны подготовить предложения по формированию целевых показателей сбора и утилизации по отдельным группам товаров. "Они должны включать количественные значения, прогноз их достижения с учетом направления на обработку 100% ТКО (твердых коммунальных отходов – ред.) и сокращения к 2030 году вдвое объема отходов, направляемых на захоронение, оценку необходимой инфраструктуры по сбору и утилизации отходов, а также механизм контроля достижения указанных целевых показателей и ответственных лиц", - пояснила Абрамченко.Кроме того дорожная карта предусматривает, что импортер будут декларировать количество выпущенных в обращение на территории страны товаров, их упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств."Предполагается также формирование и наполнение электронного каталога товаров и упаковки, содержащего информацию о технологиях их производства, в том числе из вторичного сырья", - говорится в сообщении.Согласно документу, до конца III квартала планируется разработать и направить в регионы рекомендации для торговых сетей по постепенному вводу в оборот в торговых залах упаковки, произведенной из материалов, пригодных к утилизации, в определенной доле к трудноперерабатываемой упаковке либо материалов, содержащих вторичное сырье.Как пояснила Абрамченко, планируется меры стимулирования использования перерабатываемых материалов и меры по ограничению неперерабатываемых. Также дорожная карта предусматривает освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц.
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россия, виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

В России утвердили дорожную карту по развитию системы утилизации отходов

08:20 26.04.2021
 
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"Вывоз и утилизация мусора в Домодедово
Вывоз и утилизация мусора в Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту реализации концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по утилизации продукции и упаковки, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.
В конце 2020 года была утверждена концепция РОП, которая направлена на уменьшение количества отходов в стране и наращивание объемов переработки. Однако для реализации концепции необходима была дорожная карта, которая в свою очередь определяет шаги, необходимые для претворения концепции в жизнь.
"Утвержденный план мероприятий предусматривает действия правительства, федеральных органов исполнительной власти и ППК "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") по нормативному правовому регулированию и меры в области совершенствования института РОП", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.
По мнению Абрамченко, при внедрении РОП не должно быть дополнительной финансовой нагрузки на граждан.
Согласно дорожной карте Минприроды, Минпромторг, Минэкономразвития, Росприроднадзор и Российский экологический оператор до конца III квартала 2021 года должны подготовить предложения по формированию целевых показателей сбора и утилизации по отдельным группам товаров. "Они должны включать количественные значения, прогноз их достижения с учетом направления на обработку 100% ТКО (твердых коммунальных отходов – ред.) и сокращения к 2030 году вдвое объема отходов, направляемых на захоронение, оценку необходимой инфраструктуры по сбору и утилизации отходов, а также механизм контроля достижения указанных целевых показателей и ответственных лиц", - пояснила Абрамченко.
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Кроме того дорожная карта предусматривает, что импортер будут декларировать количество выпущенных в обращение на территории страны товаров, их упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
"Предполагается также формирование и наполнение электронного каталога товаров и упаковки, содержащего информацию о технологиях их производства, в том числе из вторичного сырья", - говорится в сообщении.
Согласно документу, до конца III квартала планируется разработать и направить в регионы рекомендации для торговых сетей по постепенному вводу в оборот в торговых залах упаковки, произведенной из материалов, пригодных к утилизации, в определенной доле к трудноперерабатываемой упаковке либо материалов, содержащих вторичное сырье.
Как пояснила Абрамченко, планируется меры стимулирования использования перерабатываемых материалов и меры по ограничению неперерабатываемых. Также дорожная карта предусматривает освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц.
 
РоссияВиктория АбрамченкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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