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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/oskary-1729907706.html
В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии "Оскар"
В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии "Оскар"
В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения награды Киноакадемии США. Трансляцию "Оскара" вел телеканал ABC. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T06:39
2021-04-26T10:20
культура
энтони хопкинс
оскар (премия)
лос-анджелес
сша
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения награды Киноакадемии США. Трансляцию "Оскара" вел телеканал ABC.Лучшим фильмом года академики признали картину Хлои Чжао "Земля кочевников" о женщине, которая, оставшись без работы и дома, стала путешествовать по США в автофургоне. Актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню, удостоилась "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль". Саму Хлою Чжао признали лучшим режиссером года.Призом за лучшую мужскую роль отметили Энтони Хопкинса, снявшегося в фильме "Отец". Таким образом, он стал самым пожилым обладателем золотой статуэтки. Ему 83 года.Награду за лучший оригинальный сценарий получила британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел — за работу над картиной "Девушка, подающая надежды".Лучшим иностранным художественным фильмом киноакадемики признали работу датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм "Душа", а лучшим документальным — "Мой учитель — осьминог".Статуэтку в номинации "Лучшая актриса второго плана" взяла южнокорейская актриса Юн Ё Джон за роль в фильме "Минари". Награды за лучшую операторскую работу и декорации удостоилась черно-белая лента "Манк" (Эрик Мессершмитт).Лучшей оригинальной композицией признана песня "Fight For You" из кинокартины "Иуда и черный мессия".Из-за пандемии коронавируса церемония проходила перед сравнительно небольшой аудиторией в 170 гостей. Вручению "Оскара" традиционно предшествовал проход знаменитостей по красной ковровой дорожке, от которого в этом году из-за коронавируса отказались многие кинопремии. Премии Киноакадемии США "Оскар" вручаются ежегодно в 24 категориях за достижения в кинематографе и анимации. Лидером по числу номинаций в этом году стала картина Дэвида Финчера "Манк". С ней соперничали "Земля кочевников", "Минари", "Отец", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".
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энтони хопкинс, оскар (премия), лос-анджелес, сша

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии "Оскар"

06:39 26.04.2021 (обновлено: 10:20 26.04.2021)
 
© REUTERS / ABC/A.M.P.A.S.Хлоя Чжао получает "Оскар" в номинации "лучший режиссер"
Хлоя Чжао получает Оскар в номинации лучший режиссер - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / ABC/A.M.P.A.S.
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения награды Киноакадемии США. Трансляцию "Оскара" вел телеканал ABC.
Лучшим фильмом года академики признали картину Хлои Чжао "Земля кочевников" о женщине, которая, оставшись без работы и дома, стала путешествовать по США в автофургоне. Актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню, удостоилась "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль". Саму Хлою Чжао признали лучшим режиссером года.
Призом за лучшую мужскую роль отметили Энтони Хопкинса, снявшегося в фильме "Отец". Таким образом, он стал самым пожилым обладателем золотой статуэтки. Ему 83 года.
Награду за лучший оригинальный сценарий получила британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел — за работу над картиной "Девушка, подающая надежды".
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Лучшим иностранным художественным фильмом киноакадемики признали работу датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм "Душа", а лучшим документальным — "Мой учитель — осьминог".
Статуэтку в номинации "Лучшая актриса второго плана" взяла южнокорейская актриса Юн Ё Джон за роль в фильме "Минари". Награды за лучшую операторскую работу и декорации удостоилась черно-белая лента "Манк" (Эрик Мессершмитт).
Лучшей оригинальной композицией признана песня "Fight For You" из кинокартины "Иуда и черный мессия".
Из-за пандемии коронавируса церемония проходила перед сравнительно небольшой аудиторией в 170 гостей. Вручению "Оскара" традиционно предшествовал проход знаменитостей по красной ковровой дорожке, от которого в этом году из-за коронавируса отказались многие кинопремии.
Премии Киноакадемии США "Оскар" вручаются ежегодно в 24 категориях за достижения в кинематографе и анимации. Лидером по числу номинаций в этом году стала картина Дэвида Финчера "Манк". С ней соперничали "Земля кочевников", "Минари", "Отец", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".
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КультураЭнтони ХопкинсОскар (премия)Лос-АнджелесСША
 
 
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