https://ria.ru/20210426/oskar-1730064966.html

Церемонию вручения "Оскара" посмотрело рекордно низкое число зрителей

Церемонию вручения "Оскара" посмотрело рекордно низкое число зрителей

Церемонию вручения кинопремии "Оскар" на американском телеканале ABC смотрели в воскресенье всего 9,8 миллиона человек, что стало самым низким показателем за... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T22:10

2021-04-26T22:10

2021-04-26T22:10

культура

nielsen

оскар (премия)

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Церемонию вручения кинопремии "Оскар" на американском телеканале ABC смотрели в воскресенье всего 9,8 миллиона человек, что стало самым низким показателем за всю историю рейтингов, передает телеканал CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.Таким образом, оказался побит антирекорд, установленный в прошлом году. Тогда на телеканале ABC церемонию смотрели 23,6 миллиона человек. Нынешний показатель ниже прошлогоднего на 58%.Телеканал подчеркивает, что семь лет назад церемония собрала более 40 миллионов зрителей.Примечательно, что в текущем году до антирекорда упало и число зрителей церемонии вручения музыкальных премий "Грэмми". Как сообщало издание New York Times, на канале CBS передачу смотрели лишь 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20210426/oskar-1729918733.html

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nielsen, оскар (премия), в мире