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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/oskar-1730064966.html
Церемонию вручения "Оскара" посмотрело рекордно низкое число зрителей
Церемонию вручения "Оскара" посмотрело рекордно низкое число зрителей
Церемонию вручения кинопремии "Оскар" на американском телеканале ABC смотрели в воскресенье всего 9,8 миллиона человек, что стало самым низким показателем за... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T22:10
2021-04-26T22:10
культура
nielsen
оскар (премия)
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Церемонию вручения кинопремии "Оскар" на американском телеканале ABC смотрели в воскресенье всего 9,8 миллиона человек, что стало самым низким показателем за всю историю рейтингов, передает телеканал CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.Таким образом, оказался побит антирекорд, установленный в прошлом году. Тогда на телеканале ABC церемонию смотрели 23,6 миллиона человек. Нынешний показатель ниже прошлогоднего на 58%.Телеканал подчеркивает, что семь лет назад церемония собрала более 40 миллионов зрителей.Примечательно, что в текущем году до антирекорда упало и число зрителей церемонии вручения музыкальных премий "Грэмми". Как сообщало издание New York Times, на канале CBS передачу смотрели лишь 8,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20210426/oskar-1729918733.html
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nielsen, оскар (премия), в мире

Церемонию вручения "Оскара" посмотрело рекордно низкое число зрителей

22:10 26.04.2021
 
© REUTERS / Mike BlakeПодготовка к 92-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе
Подготовка к 92-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Mike Blake
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Церемонию вручения кинопремии "Оскар" на американском телеканале ABC смотрели в воскресенье всего 9,8 миллиона человек, что стало самым низким показателем за всю историю рейтингов, передает телеканал CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.
Таким образом, оказался побит антирекорд, установленный в прошлом году. Тогда на телеканале ABC церемонию смотрели 23,6 миллиона человек. Нынешний показатель ниже прошлогоднего на 58%.
Телеканал подчеркивает, что семь лет назад церемония собрала более 40 миллионов зрителей.
Примечательно, что в текущем году до антирекорда упало и число зрителей церемонии вручения музыкальных премий "Грэмми". Как сообщало издание New York Times, на канале CBS передачу смотрели лишь 8,8 миллиона человек.
Фрэнсис Макдорманд и Юн Е Джон на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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