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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/oskar-1729918733.html
"Оскар": почему победа "Земли кочевников" — это вклад в будущее кино
"Оскар": почему победа "Земли кочевников" — это вклад в будущее кино
РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:21
2021-04-26T10:33
культура
кино и сериалы
кино
оскар (премия)
голливуд
сша
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Егор Беликов. Ну и ночь! Традиционные оскаровские бдения закончились грандиозной неожиданностью — по итогам церемонии вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук оказалось, что кино по-прежнему живо. О том, какие выводы можно сделать из результатов раздачи золотых статуэток, — в материале РИА Новости.Грустные ожидания — оптимистичная реальностьВообще на "Оскар" больших надежд возлагать как-то не получалось. И дело даже не в премии и ее все уменьшающемся влиянии на индустрию и прокат, а в самих фильмах. Прошлый год, как известно, стал худшим в истории для сферы кино. Большая часть примечательных картин выходила на стримингах. А у них свои методы селекции и отбора. В кинотеатрах же почти ничего не показывали: они месяцами были закрыты и до сих пор во всем мире так и не восстановили работу в привычном режиме. Съемочные площадки тоже сворачивались.Действительно, по итогам 2020 года на "Оскар" как-то не набиралось хотя бы минимально приличного комплекта претендентов. Но это оказалось, как ни парадоксально, к лучшему: в номинации таким образом протиснулись картины, которых там никто особо не ожидал увидеть. Постдокументальная "Земля кочевников", "Минари", "Звук металла", "Отец" — фильмы, уникальные по исполнению, настоящее инди. И стало намного интереснее — у самой предсказуемой кинопремии мира вдруг появилась интрига.На лаконичной церемонии (короче обычной на два часа) в стиле советского "Голубого огонька" объявили победителей, имена которых действительно никто не ожидал услышать. Аналитики из зарубежных букмекерских контор не угадали лауреатов сразу в обеих актерских номинациях: вместо Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды") статуэтку забрала Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), вместо Чедвика Боузмана — Энтони Хопкинс.Голосуй — или проиграешьВажнейшим симптом "Оскара" образца 2021 года является тот факт, что академики, кажется, голосовали не за конъюнктуру, не за важные темы, а просто за сильные фильмы. Вот пример. Чедвика Боузмана ("Черная пантера") вроде бы собирались наградить посмертно за его главную роль в картине "Ма Рейни: Мать блюза". И это было бы по-божески, ведь он рано ушел из жизни и своих лучших ролей не сыграл. Но фильм был не так уж примечателен и поэтому Боузману предпочли мэтра и корифея Энтони Хопкинса за его поразительный бенефис в психодраме "Отец" (заодно эту удивительную работу наградили за лучший адаптированный сценарий). В "Твиттере" уже возмущены — посмертную статуэтку у афроамериканца отнял еще живой, богатый, белый и пожилой конкурент.Жертвой тяги академии к большому искусству пал неплохой, в общем-то, фильм "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина, который, по прогнозам букмекеров, шел чуть ли не к главной статуэтке. Эта крепкая судебно-историческая драма при прочих раскладах могла бы выйти в дамки, но в итоге не получила ни единой статуэтки, а номинаций было аж шесть штук. Не помогла даже тема полицейского и судебного произвола, актуальная для США после убийства Джорджа Флойда.И такая же ситуация во многих других категориях (не во всех, но в главных — точно). В последние годы "Оскар" чуть было не превратился окончательно в площадку для сугубо политических высказываний и прений. Но в 2021-м все изменилось — и как раз вовремя. "Землю кочевников" совершенно необходимо было наградить главным "Оскаром". Это был вклад в будущее всего кинематографа — и вот почему.Три причины похвалить "Оскар"Во-первых, таким образом Американская киноакадемия, членов которой десятилетиями обвиняют в косности взглядов, фиксирует время перемен — и в мире, и в искусстве. "Земля кочевников" — действительно удивительная вещь, это и памфлет о состоянии беднейших слоев американского общества, и поэма о силе духа и воле к жизни, и альбом пейзажей, увиденных из окна дома на колесах. Нужно быть настоящей визионеркой, как Хлоя Чжао, чтобы снять игровой фильм по мотивам документального романа, в котором почти все персонажи — обычные люди, непрофессиональные актеры, играющие самих себя. Таким образом "Оскар" подталкивает молодых и ищущих авторов придумывать свое кино, а не следовать уже хожеными тропами. А это, в свою очередь, благотворно скажется на всей индустрии уже в ближайшие годы.Во-вторых, признание Чжао — это серьезное подспорье для будущих кинематографисток. Своим примером эта self-made woman, которая сама придумала себе особенный стиль, написала сценарий, срежиссировала фильм, а затем собственноручно смонтировала его, доказывает: можно преодолеть любой системный сексизм в Голливуде и забрать все те "Оскары", что тебе причитаются по праву.В-третьих, сегодня мы убедились — все же остались в мире настоящие профессионалы, которые довольно неплохо понимают в кино и могут выбрать из него лучшее по разным категориям. Не безошибочно, но все же. Фактически Американская киноакадемия уже почти целый век упорядочивает хаос, выбирая фильмы для истории: если они кому-то выдали статуэтку, то этот человек автоматически остается в вечности. Пока мир рушился на наших глазах, никто и не думал о том, как там выживут фешенебельные кинопремии и фестивали. Так вот, они выжили и показали, что хоть какой-то механизм из недавнего прошлого все еще работает и можно по-прежнему довериться "Оскару", если вы хотите выбрать для собственного просмотра лучшие фильмы года. Это, безусловно, успокаивает. Если Американская киноакадемия вернула себе высокий статус, который пыталась растерять в последние годы, наполненные околополитическими скандалами, то мир действительно возвращается в норму. И мы все сможем уже скоро спокойно сходить и посмотреть на самом широком экране оскаровское кино.
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кино и сериалы, кино, оскар (премия), голливуд, сша

"Оскар": почему победа "Земли кочевников" — это вклад в будущее кино

10:21 26.04.2021 (обновлено: 10:33 26.04.2021)
 
© REUTERS / Chris Pizzello/PoolФрэнсис Макдорманд и Юн Е Джон на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Фрэнсис Макдорманд и Юн Е Джон на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Егор Беликов. Ну и ночь! Традиционные оскаровские бдения закончились грандиозной неожиданностью — по итогам церемонии вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук оказалось, что кино по-прежнему живо. О том, какие выводы можно сделать из результатов раздачи золотых статуэток, — в материале РИА Новости.

Грустные ожидания — оптимистичная реальность

Вообще на "Оскар" больших надежд возлагать как-то не получалось. И дело даже не в премии и ее все уменьшающемся влиянии на индустрию и прокат, а в самих фильмах. Прошлый год, как известно, стал худшим в истории для сферы кино. Большая часть примечательных картин выходила на стримингах. А у них свои методы селекции и отбора. В кинотеатрах же почти ничего не показывали: они месяцами были закрыты и до сих пор во всем мире так и не восстановили работу в привычном режиме. Съемочные площадки тоже сворачивались.
Действительно, по итогам 2020 года на "Оскар" как-то не набиралось хотя бы минимально приличного комплекта претендентов. Но это оказалось, как ни парадоксально, к лучшему: в номинации таким образом протиснулись картины, которых там никто особо не ожидал увидеть. Постдокументальная "Земля кочевников", "Минари", "Звук металла", "Отец" — фильмы, уникальные по исполнению, настоящее инди. И стало намного интереснее — у самой предсказуемой кинопремии мира вдруг появилась интрига.
© REUTERS / Chris Pizzello/PoolБрэд Питт и Юн Е Джон на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Брэд Питт и Юн Е Джон на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Брэд Питт и Юн Е Джон на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
На лаконичной церемонии (короче обычной на два часа) в стиле советского "Голубого огонька" объявили победителей, имена которых действительно никто не ожидал услышать. Аналитики из зарубежных букмекерских контор не угадали лауреатов сразу в обеих актерских номинациях: вместо Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды") статуэтку забрала Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), вместо Чедвика Боузмана — Энтони Хопкинс.

Голосуй — или проиграешь

Важнейшим симптом "Оскара" образца 2021 года является тот факт, что академики, кажется, голосовали не за конъюнктуру, не за важные темы, а просто за сильные фильмы. Вот пример. Чедвика Боузмана ("Черная пантера") вроде бы собирались наградить посмертно за его главную роль в картине "Ма Рейни: Мать блюза". И это было бы по-божески, ведь он рано ушел из жизни и своих лучших ролей не сыграл. Но фильм был не так уж примечателен и поэтому Боузману предпочли мэтра и корифея Энтони Хопкинса за его поразительный бенефис в психодраме "Отец" (заодно эту удивительную работу наградили за лучший адаптированный сценарий). В "Твиттере" уже возмущены — посмертную статуэтку у афроамериканца отнял еще живой, богатый, белый и пожилой конкурент.
© REUTERS / Lewis Joly/PoolФлориан Зеллер на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Флориан Зеллер на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Lewis Joly/Pool
Флориан Зеллер на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Жертвой тяги академии к большому искусству пал неплохой, в общем-то, фильм "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина, который, по прогнозам букмекеров, шел чуть ли не к главной статуэтке. Эта крепкая судебно-историческая драма при прочих раскладах могла бы выйти в дамки, но в итоге не получила ни единой статуэтки, а номинаций было аж шесть штук. Не помогла даже тема полицейского и судебного произвола, актуальная для США после убийства Джорджа Флойда.
И такая же ситуация во многих других категориях (не во всех, но в главных — точно). В последние годы "Оскар" чуть было не превратился окончательно в площадку для сугубо политических высказываний и прений. Но в 2021-м все изменилось — и как раз вовремя. "Землю кочевников" совершенно необходимо было наградить главным "Оскаром". Это был вклад в будущее всего кинематографа — и вот почему.

Три причины похвалить "Оскар"

© AFP 2021 / Chris Pizzello/PoolМартин Десмонд Роу и Трэвон Фри с "Оскаром" за лучший короткометражный фильм "Два далеких незнакомца"
Мартин Десмонд Роу и Трэвон Фри с Оскаром за лучший короткометражный фильм Два далеких незнакомца - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AFP 2021 / Chris Pizzello/Pool
Мартин Десмонд Роу и Трэвон Фри с "Оскаром" за лучший короткометражный фильм "Два далеких незнакомца"
Во-первых, таким образом Американская киноакадемия, членов которой десятилетиями обвиняют в косности взглядов, фиксирует время перемен — и в мире, и в искусстве. "Земля кочевников" — действительно удивительная вещь, это и памфлет о состоянии беднейших слоев американского общества, и поэма о силе духа и воле к жизни, и альбом пейзажей, увиденных из окна дома на колесах. Нужно быть настоящей визионеркой, как Хлоя Чжао, чтобы снять игровой фильм по мотивам документального романа, в котором почти все персонажи — обычные люди, непрофессиональные актеры, играющие самих себя. Таким образом "Оскар" подталкивает молодых и ищущих авторов придумывать свое кино, а не следовать уже хожеными тропами. А это, в свою очередь, благотворно скажется на всей индустрии уже в ближайшие годы.
© REUTERS / Chris Pizzello/PoolХлоя Чжао с наградой "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Земля кочевников"
Хлоя Чжао с наградой Оскар в номинации лучший режиссер за фильм Земля кочевников - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Хлоя Чжао с наградой "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Земля кочевников"
Во-вторых, признание Чжао — это серьезное подспорье для будущих кинематографисток. Своим примером эта self-made woman, которая сама придумала себе особенный стиль, написала сценарий, срежиссировала фильм, а затем собственноручно смонтировала его, доказывает: можно преодолеть любой системный сексизм в Голливуде и забрать все те "Оскары", что тебе причитаются по праву.
В-третьих, сегодня мы убедились — все же остались в мире настоящие профессионалы, которые довольно неплохо понимают в кино и могут выбрать из него лучшее по разным категориям. Не безошибочно, но все же. Фактически Американская киноакадемия уже почти целый век упорядочивает хаос, выбирая фильмы для истории: если они кому-то выдали статуэтку, то этот человек автоматически остается в вечности. Пока мир рушился на наших глазах, никто и не думал о том, как там выживут фешенебельные кинопремии и фестивали. Так вот, они выжили и показали, что хоть какой-то механизм из недавнего прошлого все еще работает и можно по-прежнему довериться "Оскару", если вы хотите выбрать для собственного просмотра лучшие фильмы года. Это, безусловно, успокаивает.
Если Американская киноакадемия вернула себе высокий статус, который пыталась растерять в последние годы, наполненные околополитическими скандалами, то мир действительно возвращается в норму. И мы все сможем уже скоро спокойно сходить и посмотреть на самом широком экране оскаровское кино.
Хлоя Чжао получает Оскар в номинации лучший режиссер - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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