https://ria.ru/20210426/oskar-1729906779.html

"Земля кочевников" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

"Земля кочевников" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

Картина Хлои Чжао "Земля кочевников" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года". РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T06:08

2021-04-26T06:08

2021-04-26T06:25

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сша

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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Картина Хлои Чжао "Земля кочевников" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года".Трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.В этой категории также были представлены картины "Отец", "Минари", "Манк", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".Церемония вручения награды киноакадемии США проходит в воскресенье. Ее главной площадкой стал вокзал Union Station в центре Лос-Анджелеса, несколько лауреатов подключились к трансляции из Европейских столиц.Основными темами вечера стали пандемия, противостояние различным формами ксенофобии и ущемление полицией прав афроамериканцев. Политика поднималась крайне редко и в основном не внутренняя – несколько участников церемонии выразили поддержку жителям Гонконга, но, в отличие от действующей администрации США, не вспоминали событий в Белоруссии или России.

https://ria.ru/20210426/oskar-1729906178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лос-анджелес, сша, в мире