https://ria.ru/20210426/oskar-1729906779.html
"Земля кочевников" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
"Земля кочевников" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Картина Хлои Чжао "Земля кочевников" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года". РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T06:08
2021-04-26T06:08
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Картина Хлои Чжао "Земля кочевников" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года".Трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.В этой категории также были представлены картины "Отец", "Минари", "Манк", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".Церемония вручения награды киноакадемии США проходит в воскресенье. Ее главной площадкой стал вокзал Union Station в центре Лос-Анджелеса, несколько лауреатов подключились к трансляции из Европейских столиц.Основными темами вечера стали пандемия, противостояние различным формами ксенофобии и ущемление полицией прав афроамериканцев. Политика поднималась крайне редко и в основном не внутренняя – несколько участников церемонии выразили поддержку жителям Гонконга, но, в отличие от действующей администрации США, не вспоминали событий в Белоруссии или России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Картина Хлои Чжао "Земля кочевников" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года".
Трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США
в Лос-Анджелесе
ведет телеканал ABC
.
В этой категории также были представлены картины "Отец", "Минари", "Манк", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".
Церемония вручения награды киноакадемии США проходит в воскресенье. Ее главной площадкой стал вокзал Union Station в центре Лос-Анджелеса, несколько лауреатов подключились к трансляции из Европейских столиц.
Основными темами вечера стали пандемия, противостояние различным формами ксенофобии и ущемление полицией прав афроамериканцев. Политика поднималась крайне редко и в основном не внутренняя – несколько участников церемонии выразили поддержку жителям Гонконга, но, в отличие от действующей администрации США, не вспоминали событий в Белоруссии или России.