https://ria.ru/20210426/oskar-1729905251.html

Мультфильм "Душа" получил "Оскар" как лучший анимационный фильм

Мультфильм "Душа" получил "Оскар" как лучший анимационный фильм

Американский мультфильм "Душа" завоевал "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм", 93-я церемония вручения награды киноакадемии США транслируется на... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T04:38

2021-04-26T04:38

2021-04-26T04:38

культура

сша

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Американский мультфильм "Душа" завоевал "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм", 93-я церемония вручения награды киноакадемии США транслируется на телеканале ABC.В этой категории также были представлены мультфильмы "Путешествие на Луну", "Барашек Шон", "Вперед" и "Легенда о волках".В категории короткометражных мультфильмов "Оскар" завоевал "Если что-то случиться, я люблю вас" от Майкла Говьера и Уилла МакКормака. Создатели посвятили свою картину всем пострадавшим от насилия с применением огнестрельного оружия. "Мы заслуживаем лучшего", - сказали создатели мультфильма.Награда киноакадемии США "Оскар" вручается в 24 категориях, в том числе за анимационные работы.

https://ria.ru/20210426/oskar-1729904861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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