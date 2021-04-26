https://ria.ru/20210426/oskar-1729905251.html
Мультфильм "Душа" получил "Оскар" как лучший анимационный фильм
Мультфильм "Душа" получил "Оскар" как лучший анимационный фильм
Американский мультфильм "Душа" завоевал "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм", 93-я церемония вручения награды киноакадемии США транслируется на... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T04:38
2021-04-26T04:38
2021-04-26T04:38
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Американский мультфильм "Душа" завоевал "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм", 93-я церемония вручения награды киноакадемии США транслируется на телеканале ABC.В этой категории также были представлены мультфильмы "Путешествие на Луну", "Барашек Шон", "Вперед" и "Легенда о волках".В категории короткометражных мультфильмов "Оскар" завоевал "Если что-то случиться, я люблю вас" от Майкла Говьера и Уилла МакКормака. Создатели посвятили свою картину всем пострадавшим от насилия с применением огнестрельного оружия. "Мы заслуживаем лучшего", - сказали создатели мультфильма.Награда киноакадемии США "Оскар" вручается в 24 категориях, в том числе за анимационные работы.
https://ria.ru/20210426/oskar-1729904861.html
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сша, в мире
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости.
Американский мультфильм "Душа" завоевал "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм", 93-я церемония вручения награды киноакадемии США
транслируется на телеканале ABC
.
В этой категории также были представлены мультфильмы "Путешествие на Луну", "Барашек Шон", "Вперед" и "Легенда о волках".
В категории короткометражных мультфильмов "Оскар" завоевал "Если что-то случиться, я люблю вас" от Майкла Говьера и Уилла МакКормака. Создатели посвятили свою картину всем пострадавшим от насилия с применением огнестрельного оружия. "Мы заслуживаем лучшего", - сказали создатели мультфильма.
Награда киноакадемии США "Оскар" вручается в 24 категориях, в том числе за анимационные работы.