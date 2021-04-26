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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/oskar-1729903805.html
Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
Картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга завоевала "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", 93-я церемония... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T03:39
2021-04-26T03:39
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга завоевала "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", 93-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.За "Оскар" в этой категории также боролись "Лучшая пора" Цзен Госян (Гонконг), "Коллектив" Александра Нанэу (Румыния), драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья (Тунис) и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина)."Это то, чего я не мог себе представить, кроме того, что я представлял это с пяти лет", - сказал Винтерберг, получая награду."Это фильм о том, как ты теряешь контроль надо всем, он появился тогда, когда я сам потерял контроль надо всем", - добавил режиссер. Он поблагодарил свою жену за поддержку и посвятил победу своей дочери, которая погибла в автокатастрофе, но, как отметил, "была восхищена сценарием и могла бы быть" в фильме.
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лос-анджелес, сша, в мире

Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"

03:39 26.04.2021
 
© Capella FilmКадр из фильма "Ещё по одной"
Кадр из фильма Ещё по одной - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Capella Film
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга завоевала "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", 93-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.
За "Оскар" в этой категории также боролись "Лучшая пора" Цзен Госян (Гонконг), "Коллектив" Александра Нанэу (Румыния), драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья (Тунис) и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).
"Это то, чего я не мог себе представить, кроме того, что я представлял это с пяти лет", - сказал Винтерберг, получая награду.
"Это фильм о том, как ты теряешь контроль надо всем, он появился тогда, когда я сам потерял контроль надо всем", - добавил режиссер. Он поблагодарил свою жену за поддержку и посвятил победу своей дочери, которая погибла в автокатастрофе, но, как отметил, "была восхищена сценарием и могла бы быть" в фильме.
Статуэтки Оскар - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
 
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