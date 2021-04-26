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Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
Картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга завоевала "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", 93-я церемония... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T03:39
2021-04-26T03:39
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга завоевала "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", 93-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.За "Оскар" в этой категории также боролись "Лучшая пора" Цзен Госян (Гонконг), "Коллектив" Александра Нанэу (Румыния), драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья (Тунис) и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина)."Это то, чего я не мог себе представить, кроме того, что я представлял это с пяти лет", - сказал Винтерберг, получая награду."Это фильм о том, как ты теряешь контроль надо всем, он появился тогда, когда я сам потерял контроль надо всем", - добавил режиссер. Он поблагодарил свою жену за поддержку и посвятил победу своей дочери, которая погибла в автокатастрофе, но, как отметил, "была восхищена сценарием и могла бы быть" в фильме.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лос-анджелес, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости.
Картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга завоевала "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", 93-я церемония вручения награды киноакадемии США
проходит в Лос-Анджелесе
и транслируется на телеканале ABC
.
За "Оскар" в этой категории также боролись "Лучшая пора" Цзен Госян (Гонконг), "Коллектив" Александра Нанэу (Румыния), драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья (Тунис) и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).
"Это то, чего я не мог себе представить, кроме того, что я представлял это с пяти лет", - сказал Винтерберг, получая награду.
"Это фильм о том, как ты теряешь контроль надо всем, он появился тогда, когда я сам потерял контроль надо всем", - добавил режиссер. Он поблагодарил свою жену за поддержку и посвятил победу своей дочери, которая погибла в автокатастрофе, но, как отметил, "была восхищена сценарием и могла бы быть" в фильме.