https://ria.ru/20210426/oskar-1729903805.html

Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"

Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"

Картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга завоевала "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", 93-я церемония... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T03:39

2021-04-26T03:39

2021-04-26T03:39

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга завоевала "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", 93-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.За "Оскар" в этой категории также боролись "Лучшая пора" Цзен Госян (Гонконг), "Коллектив" Александра Нанэу (Румыния), драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья (Тунис) и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина)."Это то, чего я не мог себе представить, кроме того, что я представлял это с пяти лет", - сказал Винтерберг, получая награду."Это фильм о том, как ты теряешь контроль надо всем, он появился тогда, когда я сам потерял контроль надо всем", - добавил режиссер. Он поблагодарил свою жену за поддержку и посвятил победу своей дочери, которая погибла в автокатастрофе, но, как отметил, "была восхищена сценарием и могла бы быть" в фильме.

https://ria.ru/20210426/oskar-1729903688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лос-анджелес, сша, в мире