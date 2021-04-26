https://ria.ru/20210426/oplata-1730018565.html

Минтруд дал рекомендации по оплате работы с 4 по 7 мая

Минтруд дал рекомендации по оплате работы с 4 по 7 мая

Оплата работы с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе, следует из размещенных на сайте Минтруда... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-26T16:43

2021-04-26T16:43

2021-04-27T00:16

россия

анна попова

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Оплата работы с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе, следует из размещенных на сайте Минтруда рекомендаций.Кроме того, начисления за труд с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будут происходить по правилам статьи 153 Трудового кодекса. Согласно ей, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:Кроме того, если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, то отработанные в эти дни часы оплачиваются в повышенном размере.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила президенту Владимиру Путину предложение продлить майские праздники за счет дней между ними. Он поддержал эту идею и 23 апреля подписал соответствующий указ: дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение приняли, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, зарплату нужно выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.

https://ria.ru/20210426/peskov-1729978324.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество