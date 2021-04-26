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Минтруд дал рекомендации по оплате работы с 4 по 7 мая
Минтруд дал рекомендации по оплате работы с 4 по 7 мая
Оплата работы с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе, следует из размещенных на сайте Минтруда... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-26T16:43
2021-04-27T00:16
россия
анна попова
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Оплата работы с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе, следует из размещенных на сайте Минтруда рекомендаций.Кроме того, начисления за труд с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будут происходить по правилам статьи 153 Трудового кодекса. Согласно ей, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:Кроме того, если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, то отработанные в эти дни часы оплачиваются в повышенном размере.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила президенту Владимиру Путину предложение продлить майские праздники за счет дней между ними. Он поддержал эту идею и 23 апреля подписал соответствующий указ: дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение приняли, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, зарплату нужно выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.
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россия, анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд дал рекомендации по оплате работы с 4 по 7 мая

16:43 26.04.2021 (обновлено: 00:16 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Оплата работы с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе, следует из размещенных на сайте Минтруда рекомендаций.

"При этом повышенная оплата <...> может быть установлена работодателем самостоятельно", — говорится в публикации.

Кроме того, начисления за труд с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будут происходить по правилам статьи 153 Трудового кодекса. Согласно ей, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:
  • сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
  • сотрудникам, чей труд оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам — в размере не менее двойной или часовой тарифной ставки;
  • работникам, получающим оклад — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада при условии, что работа производилась в пределах месячной нормы трудового времени. Если сверх нормы — то в размере не менее двойной дневной или часовой ставки.
Кроме того, если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, то отработанные в эти дни часы оплачиваются в повышенном размере.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила президенту Владимиру Путину предложение продлить майские праздники за счет дней между ними. Он поддержал эту идею и 23 апреля подписал соответствующий указ: дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение приняли, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, зарплату нужно выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.
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РоссияАнна ПоповаТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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