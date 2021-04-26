Минтруд дал рекомендации по оплате работы с 4 по 7 мая
16:43 26.04.2021 (обновлено: 00:16 27.04.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Оплата работы с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе, следует из размещенных на сайте Минтруда рекомендаций.
"При этом повышенная оплата <...> может быть установлена работодателем самостоятельно", — говорится в публикации.
Кроме того, начисления за труд с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будут происходить по правилам статьи 153 Трудового кодекса. Согласно ей, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:
- —сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- —сотрудникам, чей труд оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам — в размере не менее двойной или часовой тарифной ставки;
- —работникам, получающим оклад — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада при условии, что работа производилась в пределах месячной нормы трудового времени. Если сверх нормы — то в размере не менее двойной дневной или часовой ставки.
Кроме того, если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, то отработанные в эти дни часы оплачиваются в повышенном размере.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила президенту Владимиру Путину предложение продлить майские праздники за счет дней между ними. Он поддержал эту идею и 23 апреля подписал соответствующий указ: дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение приняли, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, зарплату нужно выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.