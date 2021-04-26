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ОПЕК позитивно оценивает перспективы нефтяной отрасли
ОПЕК позитивно оценивает перспективы нефтяной отрасли
ОПЕК видит позитивные сигналы в развитии мировой экономики и в перспективах нефтяной отрасли, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:04
2021-04-26T15:23
россия
цены на нефть
мохаммед баркиндо
опек
александр новак
саудовская аравия
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости/Прайм. ОПЕК видит позитивные сигналы в развитии мировой экономики и в перспективах нефтяной отрасли, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо."Есть положительные сигналы в мировой экономике и перспективах нашей отрасли", - сказал Баркиндо, подчеркнув, что при этом сохраняется много факторов, которые требуют постоянного контроля и сохранения бдительности.В среду пройдет заседание ОПЕК+. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил журналистам, что задачей на этой встрече будет анализ ситуации на рынке нефти. Новак также отмечал, что пока ситуация на рынке оценивается как сбалансированная.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи - до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня - до 6,2 миллиона, с июля - до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае - 7,3 миллиона, в июне - 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/opek-1729233069.html
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россия, цены на нефть, мохаммед баркиндо, опек, александр новак, саудовская аравия, экономика

ОПЕК позитивно оценивает перспективы нефтяной отрасли

15:04 26.04.2021 (обновлено: 15:23 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости/Прайм. ОПЕК видит позитивные сигналы в развитии мировой экономики и в перспективах нефтяной отрасли, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"Есть положительные сигналы в мировой экономике и перспективах нашей отрасли", - сказал Баркиндо, подчеркнув, что при этом сохраняется много факторов, которые требуют постоянного контроля и сохранения бдительности.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 12:12
ОПЕК намерен обсудить с членами ОПЕК+ новый законопроект США
В среду пройдет заседание ОПЕК+. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил журналистам, что задачей на этой встрече будет анализ ситуации на рынке нефти. Новак также отмечал, что пока ситуация на рынке оценивается как сбалансированная.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи - до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня - до 6,2 миллиона, с июля - до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае - 7,3 миллиона, в июне - 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле.
 
РоссияЦены на нефтьМохаммед БаркиндоОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияЭкономика
 
 
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