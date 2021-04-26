https://ria.ru/20210426/opek-1729995979.html

ОПЕК позитивно оценивает перспективы нефтяной отрасли

ОПЕК позитивно оценивает перспективы нефтяной отрасли

ОПЕК видит позитивные сигналы в развитии мировой экономики и в перспективах нефтяной отрасли, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:04

2021-04-26T15:04

2021-04-26T15:23

россия

цены на нефть

мохаммед баркиндо

опек

александр новак

саудовская аравия

экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости/Прайм. ОПЕК видит позитивные сигналы в развитии мировой экономики и в перспективах нефтяной отрасли, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо."Есть положительные сигналы в мировой экономике и перспективах нашей отрасли", - сказал Баркиндо, подчеркнув, что при этом сохраняется много факторов, которые требуют постоянного контроля и сохранения бдительности.В среду пройдет заседание ОПЕК+. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил журналистам, что задачей на этой встрече будет анализ ситуации на рынке нефти. Новак также отмечал, что пока ситуация на рынке оценивается как сбалансированная.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи - до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня - до 6,2 миллиона, с июля - до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае - 7,3 миллиона, в июне - 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/opek-1729233069.html

россия

саудовская аравия

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россия, цены на нефть, мохаммед баркиндо, опек, александр новак, саудовская аравия, экономика