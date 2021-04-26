"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи
06:01 26.04.2021 (обновлено: 09:55 26.04.2021)
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" успешно доставил на целевую орбиту все 36 спутников связи британской компании OneWeb, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, все они отделились штатно.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный в 01:14 мск. Пуск посвятили 60-летию полета Юрия Гагарина: первый космонавт планеты изображен на эмблеме миссии.
Нынешний старт стал вторым. Первый такой пуск с Восточного состоялся 25 марта. Как рассказал ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, следующие намечены на 27 мая и 1 июля. Четыре кластерных запуска с Байконура по 34 аппарата OneWeb в каждом запланированы на 2-е и 26 августа, 18 сентября и 23-е или 26 декабря 2021 года.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020-го OneWeb объявила о сокращении количества законтрактованных пусков до 19. Выполнили уже пять: два с Байконура, два с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 146 спутников. После завершения сегодняшней миссии на орбите будет уже 182 аппарата.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к завершению 2022-го развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Примечательно, что система OneWeb не имеет разрешения на предоставление услуг на территории России. В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019-го компания отозвала заявку на доработку. По открытым данным, 84% акций OneWeb принадлежит правительству Великобритании и индийскому миллиардеру Сунил Бхарти Миттал (Sunil Bharti Mittal).
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