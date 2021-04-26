https://ria.ru/20210426/oneweb-1729900519.html

С Восточного стартовала ракета "Союз 2" с 36 спутниками OneWeb

С Восточного стартовала ракета "Союз 2" с 36 спутниками OneWeb

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с 36 спутниками связи британской компании OneWeb, трансляцию запуска ведет "Роскосмос". РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T01:17

2021-04-26T01:17

2021-04-26T03:05

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oneweb

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с 36 спутниками связи британской компании OneWeb, трансляцию запуска ведет "Роскосмос".Спустя несколько минут ракета вывела разгонный блок "Фрегат" на суборбитальную траекторию. Он доставит спутники на орбиты высотой порядка 450 километров. От начала пуска до завершения операции, как сообщает компания Arianespace, пройдет 3 часа 51 минута 40 секунд.Чтобы вывести все спутники в расчетные точки, "Фрегату" потребуется два включения двигателя. Аппараты будут отделяться группами, всего состоится девять отделений. Далее они самостоятельно, за счет уже собственных двигателей, выйдут в рабочие точки.Ранее компания OneWeb сообщала, что апрельский пуск будет посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Первый космонавт планеты изображен на эмблеме миссии.Первый в 2021 году старт "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного был произведен 25 марта. Нынешний старт стал вторым. Как рассказал ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, следующие пуски намечены на 27 мая и 1 июля. Четыре следующих кластерных запуска по 34 аппарата OneWeb в каждом состоятся с Байконура 2 и 26 августа, 18 сентября и 23 или 26 декабря 2021 года.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила о сокращении количества законтрактованных пусков "Союзов" до 19. Выполнены уже пять: два с Байконура, два с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 146 спутников. После завершения сегодняшней миссии на орбите будет уже 182 аппарата.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210415/sotrudnichestvo-1728363704.html

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россия, oneweb, космос - риа наука, роскосмос