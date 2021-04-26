https://ria.ru/20210426/oligarkhi-1730067060.html

Депутат Рады призвал привести к власти в России олигархов

Депутат Рады призвал привести к власти в России олигархов

Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Павел Фролов считает, что для благополучия Украины нужно привести к власти в России... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T22:52

2021-04-26T22:52

2021-04-26T23:50

россия

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Павел Фролов считает, что для благополучия Украины нужно привести к власти в России олигархическую оппозицию, на которую можно будет эффективно воздействовать с помощью санкций."Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины. Или ее вообще нет, или ее нет сильной, а она как марионетка… Потому тут единственный вариант расшатать эту власть в России, власть Путина расшатать, чтобы там появилась какая-то, возможно, олигархическая оппозиция, которые хотят не терять от санкций", - заявил Фролов в понедельник в эфире телеканала "Наш".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210426/razgovor-1730057097.html

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россия, верховная рада украины, украина, в мире