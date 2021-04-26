Депутат Рады призвал привести к власти в России олигархов
22:52 26.04.2021 (обновлено: 23:50 26.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Павел Фролов считает, что для благополучия Украины нужно привести к власти в России олигархическую оппозицию, на которую можно будет эффективно воздействовать с помощью санкций.
"Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины. Или ее вообще нет, или ее нет сильной, а она как марионетка… Потому тут единственный вариант расшатать эту власть в России, власть Путина расшатать, чтобы там появилась какая-то, возможно, олигархическая оппозиция, которые хотят не терять от санкций", - заявил Фролов в понедельник в эфире телеканала "Наш".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.