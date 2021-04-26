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Депутат Рады призвал привести к власти в России олигархов
Депутат Рады призвал привести к власти в России олигархов
Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Павел Фролов считает, что для благополучия Украины нужно привести к власти в России... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T22:52
2021-04-26T23:50
россия
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Павел Фролов считает, что для благополучия Украины нужно привести к власти в России олигархическую оппозицию, на которую можно будет эффективно воздействовать с помощью санкций."Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины. Или ее вообще нет, или ее нет сильной, а она как марионетка… Потому тут единственный вариант расшатать эту власть в России, власть Путина расшатать, чтобы там появилась какая-то, возможно, олигархическая оппозиция, которые хотят не терять от санкций", - заявил Фролов в понедельник в эфире телеканала "Наш".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, верховная рада украины, украина, в мире

Депутат Рады призвал привести к власти в России олигархов

22:52 26.04.2021 (обновлено: 23:50 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Павел Фролов считает, что для благополучия Украины нужно привести к власти в России олигархическую оппозицию, на которую можно будет эффективно воздействовать с помощью санкций.
"Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины. Или ее вообще нет, или ее нет сильной, а она как марионетка… Потому тут единственный вариант расшатать эту власть в России, власть Путина расшатать, чтобы там появилась какая-то, возможно, олигархическая оппозиция, которые хотят не терять от санкций", - заявил Фролов в понедельник в эфире телеканала "Наш".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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