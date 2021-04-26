https://ria.ru/20210426/nokia-1730026541.html

Nokia готовит смартфон с максимальными характеристиками

Nokia готовит смартфон с максимальными характеристиками

Компания HMD, которая владеет брендом Nokia, готовится выпустить субфлагманский смартфон X50. Об этом сообщает портал Nokiapoweruser. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:10

2021-04-26T17:10

2021-04-26T17:10

наука

nokia (смартфон)

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компания HMD, которая владеет брендом Nokia, готовится выпустить субфлагманский смартфон X50. Об этом сообщает портал Nokiapoweruser.Дизайн смартфона держится в секрете, но он будет выполнен в одном стиле с недавними новинками X-серии. Инсайдеры обещают, что гаджету достанется неанонсированная платформа Snapdragon 775. Процессор будет выполнен по 5-нм техпроцессу и придет на смену предтоповому 765G. Вместе с этим чипом Nokia X50 получит и поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.Новинка получит сразу 5 сенсоров в камерном модуле. Главный 108-мегапиксельный датчик будет работать с оптикой от Zeiss. Среди других сенсоров значатся телеобъектив, широкоугольная камера, макро и датчик глубины.В списке особенностей смартфона называется экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+. Nokia X50 представят в третьем квартале 2021, стоимость пока не раскрывается.

https://ria.ru/20210408/nokia-1727417740.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nokia (смартфон), гаджеты, технологии