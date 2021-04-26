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Биография Александра Никитина
Биография Александра Никитина
Александр Валерьевич Никитин родился 26 апреля 1976 года в городе Мичуринске Тамбовской области. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T05:09
2021-04-26T05:09
тамбовская область
мичуринск
справки
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Александр Валерьевич Никитин родился 26 апреля 1976 года в городе Мичуринске Тамбовской области.В 1998 году с отличием окончил Мичуринский государственный аграрный университет по специальности "Финансы и кредит". Доктор экономических наук (2008). Профессор.Трудовую деятельность начал в 2000 году консультантом по финансово-экономическим вопросам фонда поддержки аграрной реформы и сельского развития РФ.В 2003-2004 годах – начальник управления страхования сельскохозяйственных рисков Открытого страхового акционерного общества (ОСАО) "Россия".С 2004 года по 2009 год – проректор по экономике и инновациям Мичуринского государственного аграрного университета.С 2009 года по 2011 год – ректор Мичуринского государственного аграрного университета.В 2010 году был избран депутатом Мичуринского городского Совета депутатов четвертого созыва.В марте 2011 года избран депутатом, председателем Тамбовской областной Думы пятого созыва. 25 мая 2015 года назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. 13 сентября 2015 года избран главой администрации Тамбовской области. По итогам выборов получил поддержку 85,47% избирателей. 23 сентября официально вступил в должность главы администрации Тамбовской области. 14 сентября 2020 года одержал победу на выборах губернатора Тамбовской области, получив поддержку 79,3% избирателей. Вступил в должность 21 сентября. Член Высшего совета партии "Единая Россия".С 26 марта 2020 года – исполняющий полномочия секретаря Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия", с 16 июня 2020 года – секретарь Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия". Член общественной организации "Российское общественное объединение (Ассоциация) экономистов-аграрников". Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.Имеет ведомственные и общественные награды.Обладатель двух грантов Российского фонда фундаментальных исследований: по государственной поддержке страхования агропромышленного комплекса России и по закономерностям инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Женат, двое сыновей и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
тамбовская область
мичуринск
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353
60
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РИА Новости
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5
4.7
96
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тамбовская область, мичуринск, справки

Биография Александра Никитина

05:09 26.04.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
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Александр Валерьевич Никитин родился 26 апреля 1976 года в городе Мичуринске Тамбовской области.
В 1998 году с отличием окончил Мичуринский государственный аграрный университет по специальности "Финансы и кредит". Доктор экономических наук (2008). Профессор.
Трудовую деятельность начал в 2000 году консультантом по финансово-экономическим вопросам фонда поддержки аграрной реформы и сельского развития РФ.
В 2003-2004 годах – начальник управления страхования сельскохозяйственных рисков Открытого страхового акционерного общества (ОСАО) "Россия".
С 2004 года по 2009 год – проректор по экономике и инновациям Мичуринского государственного аграрного университета.
С 2009 года по 2011 год – ректор Мичуринского государственного аграрного университета.
В 2010 году был избран депутатом Мичуринского городского Совета депутатов четвертого созыва.
В марте 2011 года избран депутатом, председателем Тамбовской областной Думы пятого созыва.
25 мая 2015 года назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области.
13 сентября 2015 года избран главой администрации Тамбовской области. По итогам выборов получил поддержку 85,47% избирателей. 23 сентября официально вступил в должность главы администрации Тамбовской области.
14 сентября 2020 года одержал победу на выборах губернатора Тамбовской области, получив поддержку 79,3% избирателей. Вступил в должность 21 сентября.
Член Высшего совета партии "Единая Россия".
С 26 марта 2020 года – исполняющий полномочия секретаря Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия", с 16 июня 2020 года – секретарь Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия".
Член общественной организации "Российское общественное объединение (Ассоциация) экономистов-аграрников".
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
Имеет ведомственные и общественные награды.
Обладатель двух грантов Российского фонда фундаментальных исследований: по государственной поддержке страхования агропромышленного комплекса России и по закономерностям инновационной деятельности в сельском хозяйстве.
Женат, двое сыновей и дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Тамбовская областьМичуринскСправки
 
 
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