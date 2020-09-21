https://ria.ru/20200921/tambov-1577538525.html
Александр Никитин вступил в должность губернатора Тамбовской области
Вновь победивший на выборах губернатора Тамбовской области Александр Никитин вступил в должность, сообщает администрация региона. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:42
2020-09-21T11:42
2020-09-21T11:42
единый день голосования — 2020
россия
александр никитин
игорь щеголев
тамбовская область
политика
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<strong>ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Вновь победивший на выборах губернатора Тамбовской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Никитин</a> вступил в должность, сообщает администрация региона.За Никитина 11-13 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> проголосовали 79,3% от числа принявших участие в выборах, явка на которых составила 64,6%.Инаугурация Никитина проходит в эти минуты в большом зале обладминистрации при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.По данным обладминистрации, Никитин принес присягу на верность народу, затем с избранием на должность его поздравил полномочный представитель президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в ЦФО <a href="http://ria.ru/person_Igor_SHHegolev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Щеголев</a>.На выборах 2015 года Никитин набрал 85,47% голосов.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577214532.html
https://ria.ru/20200914/nikitin-1576973054.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр никитин, игорь щеголев, тамбовская область, политика