Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200921/tambov-1577538525.html
Александр Никитин вступил в должность губернатора Тамбовской области
Вновь победивший на выборах губернатора Тамбовской области Александр Никитин вступил в должность, сообщает администрация региона. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:42
2020-09-21T11:42
единый день голосования — 2020
россия
александр никитин
игорь щеголев
тамбовская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155545/85/1555458516_0:6:2016:1140_1400x0_80_0_0_905454519b5914dd726cef2334711be0.jpg
<strong>ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Вновь победивший на выборах губернатора Тамбовской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Никитин</a> вступил в должность, сообщает администрация региона.За Никитина 11-13 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> проголосовали 79,3% от числа принявших участие в выборах, явка на которых составила 64,6%.Инаугурация Никитина проходит в эти минуты в большом зале обладминистрации при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.По данным обладминистрации, Никитин принес присягу на верность народу, затем с избранием на должность его поздравил полномочный представитель президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в ЦФО <a href="http://ria.ru/person_Igor_SHHegolev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Щеголев</a>.На выборах 2015 года Никитин набрал 85,47% голосов.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577214532.html
https://ria.ru/20200914/nikitin-1576973054.html
россия
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155545/85/1555458516_0:0:2016:1512_1400x0_80_0_0_62ea17cefe96a0a6c8b080d235713aef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр никитин, игорь щеголев, тамбовская область, политика

Александр Никитин вступил в должность губернатора Тамбовской области

11:42 21.09.2020
578
© Фото : Пресс-служба администрации Тамбовской областиАлександр Никитин
Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Пресс-служба администрации Тамбовской области
Александр Никитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Вновь победивший на выборах губернатора Тамбовской области Александр Никитин вступил в должность, сообщает администрация региона.
За Никитина 11-13 сентября в Тамбовской области проголосовали 79,3% от числа принявших участие в выборах, явка на которых составила 64,6%.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:00Единый день голосования — 2020
Никитин победил на выборах губернатора Тамбовской области
Инаугурация Никитина проходит в эти минуты в большом зале обладминистрации при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
По данным обладминистрации, Никитин принес присягу на верность народу, затем с избранием на должность его поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев.
На выборах 2015 года Никитин набрал 85,47% голосов.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 16:00
Биография Александра Никитина
120005
Обсудить0
Единый день голосования — 2020РоссияАлександр НикитинИгорь ЩеголевТамбовская областьПолитика
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Федоров покинет пост первого вице-спикера Совфеда, сообщил источник
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков обвинил США в искажении позиции России по вопросам о вооружениях
Василий Голубев во время церемонии инаугурации в Ростовском музыкальном театре
Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Вид города Триполи, Ливия
Небензя назвал сообщения о "российских наемниках" в Ливии заказом
Ильсур Метшин
Мэром Казани избрали Ильсура Метшина
Ситуация в Ливии
Небензя заявил о присутствии в Ливии западных военных и ЧВК
Наталья Пинус
Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок
Владимир Солодов
Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона
Камчатка
Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Для дополнительного водоснабжения Симферополя пробурят новые скважины
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
Адвокат заявил, что смерть "Тесака" не была самоубийством
Атмосфера Земли
ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank ответил на сообщения о "подозрительных транзакциях" россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
Лента новостейМолния