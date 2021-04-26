https://ria.ru/20210426/nika-1729898717.html
Названы лучшие актеры премии "Ника"
Названы лучшие актеры премии "Ника"
Юлия Высоцкая, Чулпан Хаматова, Самал Еслямова, Виктория Мирошниченко, Леонид Ярмольник и Александр Паль стали лучшими актерами премии "Ника", передаёт... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T00:36
2021-04-26T00:36
2021-04-26T00:36
культура
александр паль
россия
юлия высоцкая
чулпан хаматова
леонид ярмольник
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Юлия Высоцкая, Чулпан Хаматова, Самал Еслямова, Виктория Мирошниченко, Леонид Ярмольник и Александр Паль стали лучшими актерами премии "Ника", передаёт корреспондент РИА Новости.Церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника" проходит в воскресенье в концертном зале Vegas City Hall, награды вручают сразу за два года (2020 и 2019), так как в прошлом году премия была отменена из-за пандемии коронавируса.В номинации "Лучшая женская роль" за 2019 год награды получили сразу две актрисы: Самал Еслямова, сыгравшая в фильме "Айка", и Виктория Мирошниченко, исполнившая роль в фильме "Дылда". В 2020 году победу в номинации также одержали две актрисы: Юлия Высоцкая за роль в фильме "Дорогие товарищи!" и Чулпан Хаматова, сыгравшая в фильме "Доктор Лиза"."Просто спасибо всем причастным к фильму, спасибо академии, спасибо моему любимому прекрасному первому учителю", - сказала Высоцкая."Мы все четверо молодцы", - добавила Хаматова, говоря об остальных номинантках (Наталья Павленкова и Валентина Романова-Чыскыырай).В мужской номинации 2019 года приз за лучшую роль достался Леониду Ярмольнику за роль в фильме "Одесса". "Вы не представляете, как я волновался, переживал, надеялся, и не представляете, как я хотел получить эту "Нику", и вот она моя", - сказал Ярмольник, поблагодарив за награду.В 2020 году лучшим актёром признали Александра Паля за роль в фильме "Глубже!". Актер на церемонии не присутствовал.Лучшими актерами второго плана за 2019 год признали актеров фильма "Француз" Наталью Тенякову и Александра Балуева. За 2020 год наградили Татьяну Догилеву ("Доктор Лиза") и Сергей Дрейден ("Блокадный дневник").Актриса Юлия Снигирь получила специальный приз "За исполнение роли в международном телевизионном проекте "Новый папа", режиссёра Паоло Соррентино". "Я не буду делать вид, что я не знала, меня предупредили, причём, в прошлом году. Удивительно, что моя первая и единственная кинопремия выручается мне за роль в иностранном фильме, давайте уже за что-нибудь своё", - сказала Снигирь.Национальная кинематографическая премия "Ника" вручается с 1988 года, идеологом премии стал режиссер Юлий Гусман. Победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств.
https://ria.ru/20210426/film-1729898311.html
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александр паль, россия, юлия высоцкая, чулпан хаматова, леонид ярмольник
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Юлия Высоцкая
, Чулпан Хаматова
, Самал Еслямова, Виктория Мирошниченко, Леонид Ярмольник
и Александр Паль
стали лучшими актерами премии "Ника", передаёт корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника" проходит в воскресенье в концертном зале Vegas City Hall, награды вручают сразу за два года (2020 и 2019), так как в прошлом году премия была отменена из-за пандемии коронавируса.
В номинации "Лучшая женская роль" за 2019 год награды получили сразу две актрисы: Самал Еслямова, сыгравшая в фильме "Айка", и Виктория Мирошниченко, исполнившая роль в фильме "Дылда". В 2020 году победу в номинации также одержали две актрисы: Юлия Высоцкая за роль в фильме "Дорогие товарищи!" и Чулпан Хаматова, сыгравшая в фильме "Доктор Лиза".
"Просто спасибо всем причастным к фильму, спасибо академии, спасибо моему любимому прекрасному первому учителю", - сказала Высоцкая.
"Мы все четверо молодцы", - добавила Хаматова, говоря об остальных номинантках (Наталья Павленкова и Валентина Романова-Чыскыырай).
В мужской номинации 2019 года приз за лучшую роль достался Леониду Ярмольнику за роль в фильме "Одесса". "Вы не представляете, как я волновался, переживал, надеялся, и не представляете, как я хотел получить эту "Нику", и вот она моя", - сказал Ярмольник, поблагодарив за награду.
В 2020 году лучшим актёром признали Александра Паля за роль в фильме "Глубже!". Актер на церемонии не присутствовал.
Лучшими актерами второго плана за 2019 год признали актеров фильма "Француз" Наталью Тенякову и Александра Балуева
. За 2020 год наградили Татьяну Догилеву ("Доктор Лиза") и Сергей Дрейден ("Блокадный дневник").
Актриса Юлия Снигирь
получила специальный приз "За исполнение роли в международном телевизионном проекте "Новый папа", режиссёра Паоло Соррентино
". "Я не буду делать вид, что я не знала, меня предупредили, причём, в прошлом году. Удивительно, что моя первая и единственная кинопремия выручается мне за роль в иностранном фильме, давайте уже за что-нибудь своё", - сказала Снигирь.
Национальная кинематографическая премия "Ника" вручается с 1988 года, идеологом премии стал режиссер Юлий Гусман
. Победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств.