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Нефти предрекли обрушение до десяти долларов за баррель
Нефти предрекли обрушение до десяти долларов за баррель
Специалисты консалтинговой компании Wood Mackenzie прогнозируют падение цены на нефть до десяти долларов за баррель. Об этом сообщает CNBC. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T21:45
2021-04-26T21:45
2021-04-26T21:45
brent
экономика
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Специалисты консалтинговой компании Wood Mackenzie прогнозируют падение цены на нефть до десяти долларов за баррель. Об этом сообщает CNBC.По мнению аналитиков, снижение нефтяного спроса на 70% приведет к обесцениванию этого энергоносителя к середине XXI века. В отчете компании говорится, что этому будет способствовать "электрификация энергетического рынка" и достижение целей Парижского соглашения по климату.Если человечество будет развиваться по такому сценарию и ускоренными темпами перейдет на "зеленую энергию", то уже к 2030 году цена на нефть марки Brent упадет до $37–42 за баррель, к 2040 году стоимость черного золота будет колебаться в пределах $28-32, а к 2050 году упадет до значений 10-18 долларов, говорится в материале.Заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков скептически отнесся к прогнозу экспертов из Wood Mackenzie. Специалист отметил, что пока сложно говорить о быстром переходе стран на "зеленую" энергетику. Для успешного скачка планеты к экологически чистой и малозатратной энергии необходим, например, компактный термоядерный синтез, уточнил Рыков."Но пока даже намеков на такое развитие не видно", — заключил эксперт.
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brent, экономика
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Специалисты консалтинговой компании Wood Mackenzie прогнозируют падение цены на нефть до десяти долларов за баррель. Об этом сообщает CNBC
.
По мнению аналитиков, снижение нефтяного спроса на 70% приведет к обесцениванию этого энергоносителя к середине XXI века. В отчете компании говорится, что этому будет способствовать "электрификация энергетического рынка" и достижение целей Парижского соглашения по климату.
Если человечество будет развиваться по такому сценарию и ускоренными темпами перейдет на "зеленую энергию", то уже к 2030 году цена на нефть марки Brent
упадет до $37–42 за баррель, к 2040 году стоимость черного золота будет колебаться в пределах $28-32, а к 2050 году упадет до значений 10-18 долларов, говорится в материале.
Заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков скептически отнесся к прогнозу экспертов из Wood Mackenzie. Специалист отметил, что пока сложно говорить о быстром переходе стран на "зеленую" энергетику. Для успешного скачка планеты к экологически чистой и малозатратной энергии необходим, например, компактный термоядерный синтез, уточнил Рыков.
"Но пока даже намеков на такое развитие не видно", — заключил эксперт.