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В Приамурье усилят надзор за реками, где работают золотодобытчики
В Приамурье усилят надзор за реками, где работают золотодобытчики
Надзор за реками на севере Амурской области, где работают золотодобывающие компании, усилят, специалисты минприроды региона планируют увеличить число выездных... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:36
2021-04-26T13:36
василий орлов (губернатор)
владимир путин
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Надзор за реками на севере Амурской области, где работают золотодобывающие компании, усилят, специалисты минприроды региона планируют увеличить число выездных проверок, сообщает правительство Амурской области."Специалисты амурского минприроды увеличат количество рейдов: выезжать с проверками планируется каждый месяц, в случае жалоб и сообщений от местных жителей – чаще. Для усиления надзора будут задействованы фотометрические анализаторы взвешенных веществ и геодезический дрон, который позволяет более эффективно выявлять факты нарушений, в том числе и источников загрязнения водных объектов", - говорится в сообщении.Нарушения природоохранного законодательства в Приамурье за 2020 год были выявлены на 27 водных объектах, в четырех золотодобывающих районах – Зейском, Селемджинском, Тындинском, Магдагачинском. Ущерб, по данным правительства региона, составил более 149 миллионов рублей, предъявленные иски золотодобывающие предприятия пытаются обжаловать в суде.Деньги, взысканные за причиненный экологический ущерб, будут использованы для оздоровления водных объектов, рекультивации брошенных участков, а также для организации мониторинга и экологического просвещения.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за вред экологии.Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что "за последние годы у надзорных органов все больше претензий к старателям". "При ведении работ по золотодобыче происходит загрязнение водных объектов, что в итоге приводит к трансформации природных ландшафтов, снижению биоразнообразия. Сегодня штрафы, выплаченные за экологические нарушения, попадают в общий бюджет и потом идут на самые различные задачи. После принятия нового закона средства должны быть направлены на решение экологических проблем. Это предложение целесообразно и актуально для нашего региона", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
https://ria.ru/20210424/aeroport-1729738562.html
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василий орлов (губернатор), владимир путин, амурская область, общество

В Приамурье усилят надзор за реками, где работают золотодобытчики

13:36 26.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Надзор за реками на севере Амурской области, где работают золотодобывающие компании, усилят, специалисты минприроды региона планируют увеличить число выездных проверок, сообщает правительство Амурской области.
"Специалисты амурского минприроды увеличат количество рейдов: выезжать с проверками планируется каждый месяц, в случае жалоб и сообщений от местных жителей – чаще. Для усиления надзора будут задействованы фотометрические анализаторы взвешенных веществ и геодезический дрон, который позволяет более эффективно выявлять факты нарушений, в том числе и источников загрязнения водных объектов", - говорится в сообщении.
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Нарушения природоохранного законодательства в Приамурье за 2020 год были выявлены на 27 водных объектах, в четырех золотодобывающих районах – Зейском, Селемджинском, Тындинском, Магдагачинском. Ущерб, по данным правительства региона, составил более 149 миллионов рублей, предъявленные иски золотодобывающие предприятия пытаются обжаловать в суде.
Деньги, взысканные за причиненный экологический ущерб, будут использованы для оздоровления водных объектов, рекультивации брошенных участков, а также для организации мониторинга и экологического просвещения.
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Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что "за последние годы у надзорных органов все больше претензий к старателям". "При ведении работ по золотодобыче происходит загрязнение водных объектов, что в итоге приводит к трансформации природных ландшафтов, снижению биоразнообразия. Сегодня штрафы, выплаченные за экологические нарушения, попадают в общий бюджет и потом идут на самые различные задачи. После принятия нового закона средства должны быть направлены на решение экологических проблем. Это предложение целесообразно и актуально для нашего региона", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
 
Василий Орлов (губернатор)Владимир ПутинАмурская областьОбщество
 
 
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