На стенах павильона ВДНХ в Москве нашли исторические надписи
07:45 26.04.2021 (обновлено: 10:11 26.04.2021)
© Фото : сайт Мэра МосквыИсторические надписи 50-х годов, найденные на стенах павильона "Народное образование" на ВДНХ
"В павильоне №2 "Народное образование" на ВДНХ под слоем штукатурки обнаружили три декоративные надписи. Это уникальные элементы внутреннего оформления павильона образца середины XX века. Надписи посвящены теме сельского хозяйства. Это две цитаты из постановления пленума ЦК КПСС, а также изречение Иосифа Сталина. Буквы были вырезаны на стенах бокового и центрального залов павильона над дверными порталами, их покрывала позолота", - говорится в сообщении.
Одна из надписей гласит: "Теперь созданы все необходимые условия для широкого применения современной техники, достижения советской агрономической науки и богатейшего опыта передовиков и новаторов сельского хозяйства". Текст другой надписи: "Крупное социалистическое сельскохозяйственное производство, вооруженное современной техникой, может успешно развиваться лишь при условии повседневного квалифицированного руководства". Эти цитаты без указания конкретного авторства.
Отмечается, что у третьей надписи автор указан - это изречение Иосифа Сталина. Оно гласит: "Мы имеем теперь самое крупное в мире машинизированное, вооруженное новой техникой производство в виде всеобъемлющей системы колхозов и совхозов".
Специалисты взяли пробы краски, которой были покрыты буквы, и определили ее состав. Это оказалась имитация позолоты. Сейчас ведется работа по подбору оптимальной реставрационной технологии. Все буквы будут отреставрированы в соответствии с исторической отделкой павильона. В этом помогут архивные документы и фотографии. Также будет отреставрирован картуш, на котором находится цитата Сталина.