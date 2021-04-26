https://ria.ru/20210426/nadpisi-1729910155.html

На стенах павильона ВДНХ в Москве нашли исторические надписи

На стенах павильона ВДНХ в Москве нашли исторические надписи

Исторические надписи 50-х годов, посвященных сельскому хозяйству, нашли на стенах павильона ВДНХ в Москве при реставрации, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T07:45

2021-04-26T07:45

2021-04-26T10:11

вднх

иосиф сталин (джугашвили)

москва

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Исторические надписи 50-х годов, посвященных сельскому хозяйству, нашли на стенах павильона ВДНХ в Москве при реставрации, сообщается на сайте мэра столицы.Одна из надписей гласит: "Теперь созданы все необходимые условия для широкого применения современной техники, достижения советской агрономической науки и богатейшего опыта передовиков и новаторов сельского хозяйства". Текст другой надписи: "Крупное социалистическое сельскохозяйственное производство, вооруженное современной техникой, может успешно развиваться лишь при условии повседневного квалифицированного руководства". Эти цитаты без указания конкретного авторства.Отмечается, что у третьей надписи автор указан - это изречение Иосифа Сталина. Оно гласит: "Мы имеем теперь самое крупное в мире машинизированное, вооруженное новой техникой производство в виде всеобъемлющей системы колхозов и совхозов".Специалисты взяли пробы краски, которой были покрыты буквы, и определили ее состав. Это оказалась имитация позолоты. Сейчас ведется работа по подбору оптимальной реставрационной технологии. Все буквы будут отреставрированы в соответствии с исторической отделкой павильона. В этом помогут архивные документы и фотографии. Также будет отреставрирован картуш, на котором находится цитата Сталина.

https://ria.ru/20210330/fontan-1603419756.html

https://ria.ru/20210312/vystavka-1600992254.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вднх, иосиф сталин (джугашвили), москва, общество