https://ria.ru/20210426/myasnikov-1729942037.html
Мясников дал россиянам совет, как провести майские праздники
Мясников дал россиянам совет, как провести майские праздники
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале дал советы россиянам в преддверии длинных выходных в мае. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:29
2021-04-26T11:29
2021-04-26T12:56
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале дал советы россиянам в преддверии длинных выходных в мае."Впереди долгий период выходных дней. <...> И самый главный наш праздник — День Победы! Поэтому мой медицинский совет: радуйтесь! Гуляйте, занимайтесь спортом, устраивайте пикники, ходите в гости! В День Победы поднимите рюмку в честь павших и победивших!" — написал он.По мнению медика, в мае начинается "реальный Новый год". Однако из-за ситуации с коронавирусом он призвал по возможности избегать помещений с большим скоплением людей. Также Мясников напомнил, что на улице при соблюдении дистанции заразиться COVID-19 практически невозможно.Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Российские власти приняли такое решение, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
https://ria.ru/20210426/prazdniki-1729900251.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр мясников (врач), здоровье - общество, общество