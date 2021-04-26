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Мясников дал россиянам совет, как провести майские праздники
Мясников дал россиянам совет, как провести майские праздники
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале дал советы россиянам в преддверии длинных выходных в мае. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:29
2021-04-26T12:56
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале дал советы россиянам в преддверии длинных выходных в мае."Впереди долгий период выходных дней. &lt;...&gt; И самый главный наш праздник — День Победы! Поэтому мой медицинский совет: радуйтесь! Гуляйте, занимайтесь спортом, устраивайте пикники, ходите в гости! В День Победы поднимите рюмку в честь павших и победивших!" — написал он.По мнению медика, в мае начинается "реальный Новый год". Однако из-за ситуации с коронавирусом он призвал по возможности избегать помещений с большим скоплением людей. Также Мясников напомнил, что на улице при соблюдении дистанции заразиться COVID-19 практически невозможно.Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Российские власти приняли такое решение, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников дал россиянам совет, как провести майские праздники

11:29 26.04.2021 (обновлено: 12:56 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале дал советы россиянам в преддверии длинных выходных в мае.
"Впереди долгий период выходных дней. <...> И самый главный наш праздник — День Победы! Поэтому мой медицинский совет: радуйтесь! Гуляйте, занимайтесь спортом, устраивайте пикники, ходите в гости! В День Победы поднимите рюмку в честь павших и победивших!" — написал он.
По мнению медика, в мае начинается "реальный Новый год". Однако из-за ситуации с коронавирусом он призвал по возможности избегать помещений с большим скоплением людей. Также Мясников напомнил, что на улице при соблюдении дистанции заразиться COVID-19 практически невозможно.

"Люди праздновали и в самые трудные времена, не нынешним чета! Страх никогда надолго не мог победить жизнь и надежду!" — подытожил врач.

Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Российские власти приняли такое решение, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
Дача - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 01:15
В Роспотребнадзоре рассказали, где лучше провести майские праздники
 
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