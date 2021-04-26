https://ria.ru/20210426/myasnikov-1729942037.html

Мясников дал россиянам совет, как провести майские праздники

Мясников дал россиянам совет, как провести майские праздники

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале дал советы россиянам в преддверии длинных выходных в мае. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:29

2021-04-26T11:29

2021-04-26T12:56

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале дал советы россиянам в преддверии длинных выходных в мае."Впереди долгий период выходных дней. <...> И самый главный наш праздник — День Победы! Поэтому мой медицинский совет: радуйтесь! Гуляйте, занимайтесь спортом, устраивайте пикники, ходите в гости! В День Победы поднимите рюмку в честь павших и победивших!" — написал он.По мнению медика, в мае начинается "реальный Новый год". Однако из-за ситуации с коронавирусом он призвал по возможности избегать помещений с большим скоплением людей. Также Мясников напомнил, что на улице при соблюдении дистанции заразиться COVID-19 практически невозможно.Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Российские власти приняли такое решение, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20210426/prazdniki-1729900251.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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