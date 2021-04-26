https://ria.ru/20210426/murashko-1729940952.html

Больные с СМА начали получать лекарства, заявил Мурашко

Больные с СМА начали получать лекарства, заявил Мурашко

Вопрос с обеспечением лекарствами пациентов со спинальной мышечной атрофией в России закрыт, больные начали получать препараты, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:23

2021-04-26T11:23

2021-04-26T11:23

фонд "круг добра"

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вопрос с обеспечением лекарствами пациентов со спинальной мышечной атрофией в России закрыт, больные начали получать препараты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма"."Лекарственное обеспечение, в том числе сегодня, реализуется с фондом "Круг добра", и мы видим: сегодня по пациентам со спинальной мышечной аторофией вопрос закрыт, и пациенты начали получать зарегистрированные в РФ лекарственные препараты",- сказал Мурашко на Совете законодателей.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра " ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.

https://ria.ru/20210426/murashko-1729939783.html

https://ria.ru/20210408/fond-1727381328.html

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фонд "круг добра", россия, михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, общество