https://ria.ru/20210426/moskva-1729941426.html
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Предварительно на Пасху в Москве ожидается температура ниже климатической нормы и временами кратковременные заряды дождей, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:24
2021-04-26T11:24
2021-04-26T11:24
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Предварительно на Пасху в Москве ожидается температура ниже климатической нормы и временами кратковременные заряды дождей, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Предварительно заливейнейших дождей 2 мая не ожидается, возможно, проглянет солнце. Дождь будет скорее зарядами, а так, чтобы, как в прошлую субботу, целый день льет, такого мы не ждём. Что касается температурного режима, то Пасха у нас будет с температурой воздуха ниже климатической нормы, только вопрос, на сколько будет ниже нормы", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20210426/pogoda-1729935607.html
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татьяна позднякова, москва, общество