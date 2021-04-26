https://ria.ru/20210426/moskva-1729941426.html

Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Предварительно на Пасху в Москве ожидается температура ниже климатической нормы и временами кратковременные заряды дождей, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:24

2021-04-26T11:24

2021-04-26T11:24

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Предварительно на Пасху в Москве ожидается температура ниже климатической нормы и временами кратковременные заряды дождей, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Предварительно заливейнейших дождей 2 мая не ожидается, возможно, проглянет солнце. Дождь будет скорее зарядами, а так, чтобы, как в прошлую субботу, целый день льет, такого мы не ждём. Что касается температурного режима, то Пасха у нас будет с температурой воздуха ниже климатической нормы, только вопрос, на сколько будет ниже нормы", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20210426/pogoda-1729935607.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество