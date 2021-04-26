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В московском метро усилили контроль масочно-перчаточного режима
В московском метро усилили контроль масочно-перчаточного режима
Контролеры проверяют маски и перчатки в вагонах метро и на городском транспорте, особое внимание уделяется метрополитену, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:08
2021-04-26T14:34
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Контролеры проверяют маски и перчатки в вагонах метро и на городском транспорте, особое внимание уделяется метрополитену, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".Интенсивность проверок в транспорте также не снижается: с начала апреля выявили более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима.Руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов пояснил, что эпидемиологические правила важно соблюдать на протяжении всей поездки."Совместно с сотрудниками полиции фиксируются нарушения на перронах, в вагонах метро", — пояснил он, призвав пассажиров беречь себя и здоровье окружающих и не снимать средства защиты.По последним данным, в Москве с начала пандемии выявили более 1,08 миллиона случаев коронавирусной инфекции, не удалось спасти 18 тысяч человек. Выздоровели 984 тысячи пациентов.
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353
60
Контролеры в московском метро проверили маски и перчатки у пассажиров
Контролеры проверяют маски и перчатки в вагонах метро и на городском транспорте, особое внимание уделяется метрополитену, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". Интенсивность проверок в транспорте увеличилась с начала апреля. Тогда выявили более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В московском метро усилили контроль масочно-перчаточного режима

10:08 26.04.2021 (обновлено: 14:34 26.04.2021)
 
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Контролеры проверяют маски и перчатки в вагонах метро и на городском транспорте, особое внимание уделяется метрополитену, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах", — рассказали в ведомстве.

Интенсивность проверок в транспорте также не снижается: с начала апреля выявили более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима.
Руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов пояснил, что эпидемиологические правила важно соблюдать на протяжении всей поездки.
"Совместно с сотрудниками полиции фиксируются нарушения на перронах, в вагонах метро", — пояснил он, призвав пассажиров беречь себя и здоровье окружающих и не снимать средства защиты.
По последним данным, в Москве с начала пандемии выявили более 1,08 миллиона случаев коронавирусной инфекции, не удалось спасти 18 тысяч человек. Выздоровели 984 тысячи пациентов.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
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