https://ria.ru/20210426/moskva-1729924819.html

В московском метро усилили контроль масочно-перчаточного режима

В московском метро усилили контроль масочно-перчаточного режима

Контролеры проверяют маски и перчатки в вагонах метро и на городском транспорте, особое внимание уделяется метрополитену, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:08

2021-04-26T10:08

2021-04-26T14:34

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Контролеры проверяют маски и перчатки в вагонах метро и на городском транспорте, особое внимание уделяется метрополитену, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".Интенсивность проверок в транспорте также не снижается: с начала апреля выявили более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима.Руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов пояснил, что эпидемиологические правила важно соблюдать на протяжении всей поездки."Совместно с сотрудниками полиции фиксируются нарушения на перронах, в вагонах метро", — пояснил он, призвав пассажиров беречь себя и здоровье окружающих и не снимать средства защиты.По последним данным, в Москве с начала пандемии выявили более 1,08 миллиона случаев коронавирусной инфекции, не удалось спасти 18 тысяч человек. Выздоровели 984 тысячи пациентов.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Контролеры в московском метро проверили маски и перчатки у пассажиров Контролеры проверяют маски и перчатки в вагонах метро и на городском транспорте, особое внимание уделяется метрополитену, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". Интенсивность проверок в транспорте увеличилась с начала апреля. Тогда выявили более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима. 2021-04-26T10:08 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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