https://ria.ru/20210426/mogila-1729947844.html
Под Калининградом нашли братскую могилу советских солдат
Под Калининградом нашли братскую могилу советских солдат
Калининградские поисковики обнаружили в лесу в Зеленоградском районе братскую могилу советских солдат, найти которую попросили родственники погибших, сообщил... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:51
2021-04-26T11:51
2021-04-26T13:25
великая отечественная война (1941-1945)
калининградская область
общество
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КАЛИНИНГРАД, 26 апр — РИА Новости. Калининградские поисковики обнаружили в лесу в Зеленоградском районе братскую могилу советских солдат, найти которую попросили родственники погибших, сообщил руководитель отряда "Совесть" Руслан Хисамов на Facebook.Он отметил, что в районе поселка Логвино уже не в первый раз тщательно обследуют один из холмов, на котором, согласно архивным данным, располагалось захоронение десятого отдельного штрафного батальона.Хисамов отметил, что, судя по находкам, местность не раз переходила из рук в руки: вся высота и территория вокруг нее усеяны стреляными гильзами, ржавыми осколками от разорвавшихся мин и снарядов разного калибра, повсюду видны воронки. Братскую могилу нашли на самом верху в одной из просадок грунта. Пуговицы со звездами подтвердили, что это останки советских солдат."Теперь 16 погибших воинов будут перезахоронены с отданием воинских и духовных почестей на действующем мемориале в поселке Переславское Зеленоградского района. Там же увековечат их имена. Родственники смогут навещать могилы героев", — написал он.Поисковики отряда "Совесть" совместно с администрацией Зеленоградского района реализуют проект "Историческая память", благодаря которому стали известны имена десятков погибших советских бойцов.Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. На завершающем этапе Великой Отечественной войны в 1945 году здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск. В ее ходе красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.
https://ria.ru/20210426/parad-1729912989.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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великая отечественная война (1941-1945), калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 26 апр — РИА Новости.
Калининградские поисковики обнаружили в лесу в Зеленоградском районе
братскую могилу советских солдат, найти которую попросили родственники погибших, сообщил руководитель отряда "Совесть" Руслан Хисамов на Facebook.
Он отметил, что в районе поселка Логвино уже не в первый раз тщательно обследуют один из холмов, на котором, согласно архивным данным, располагалось захоронение десятого отдельного штрафного батальона.
Хисамов отметил, что, судя по находкам, местность не раз переходила из рук в руки: вся высота и территория вокруг нее усеяны стреляными гильзами, ржавыми осколками от разорвавшихся мин и снарядов разного калибра, повсюду видны воронки. Братскую могилу нашли на самом верху в одной из просадок грунта. Пуговицы со звездами подтвердили, что это останки советских солдат.
"Теперь 16 погибших воинов будут перезахоронены с отданием воинских и духовных почестей на действующем мемориале в поселке Переславское Зеленоградского района. Там же увековечат их имена. Родственники смогут навещать могилы героев", — написал он.
Поисковики отряда "Совесть" совместно с администрацией Зеленоградского района реализуют проект "Историческая память", благодаря которому стали известны имена десятков погибших советских бойцов.
Современная Калининградская область
располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. На завершающем этапе Великой Отечественной войны в 1945 году здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск. В ее ходе красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши
. После Второй мировой войны большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР
.