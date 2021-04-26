https://ria.ru/20210426/mkhat-1729960747.html
Минкульт решил изменить устав МХАТ имени Горького
Минкульт решил изменить устав МХАТ имени Горького
Устав МХАТ имени Горького будет изменен, руководить театром будут директор и президент, худрука будет выбирать директор по согласованию с министерством культуры РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:38
2021-04-26T12:38
2021-04-26T12:39
культура
театр
новости культуры
мхат имени м. горького
татьяна доронина
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Устав МХАТ имени Горького будет изменен, руководить театром будут директор и президент, худрука будет выбирать директор по согласованию с министерством культуры России, сообщила пресс-служба ведомства по итогам проверки."В целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций (выявленных нарушений – Прим. ред.) Минкультуры России принято решение внести изменения в устав МХАТ имени М. Горького... В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент. Художественного руководителя театра принимает на работу директор по согласованию с Минкультуры России", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что временно исполняющим обязанности директора в настоящее время является Олег Михайлов, президентом – народная артистка СССР Татьяна Доронина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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театр, новости культуры, мхат имени м. горького, татьяна доронина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Устав МХАТ имени Горького будет изменен, руководить театром будут директор и президент, худрука будет выбирать директор по согласованию с министерством культуры России, сообщила пресс-служба ведомства по итогам проверки.
"В целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций (выявленных нарушений – Прим. ред.) Минкультуры России принято решение внести изменения в устав МХАТ имени М. Горького... В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент. Художественного руководителя театра принимает на работу директор по согласованию с Минкультуры России", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что временно исполняющим обязанности директора в настоящее время является Олег Михайлов, президентом – народная артистка СССР Татьяна Доронина.