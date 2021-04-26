https://ria.ru/20210426/miting-1730046645.html
Суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за несогласованную акцию
Суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за несогласованную акцию
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь по административному делу об организации... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T18:51
2021-04-26T18:51
2021-04-26T18:53
россия
любовь соболь
владимир воронин
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595761602_0:101:3178:1888_1920x0_80_0_0_77e54b597992679061a2cd1b474c4431.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь по административному делу об организации несанкционированного мероприятия, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Соболь Любовь виновной по статье 20.2, часть 8 КоАП и назначил ей штраф в 300 тысяч рублей", - сказала собеседница агентстваПротокол на Соболь был составлен за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей и арест на срок до 30 суток, но второе Соболь не грозило, поскольку у нее есть маленький ребенок.Как пояснил РИА Новости адвокат Соболь Владимир Воронин, поводом для составления протокола стало ее участие в эфире радиостанции "Эхо Москвы", где обсуждалась запланированная на 21 апреля несанкционированная акция.Соболь задержали утром 21 апреля в такси у метро "Автозаводская" и привезли в отдел полиции по Донскому району Москвы. После составления протокола ее отпустили из полиции.Ранее Симоновский суд Москвы оштрафовал Соболь на 250 тысяч по аналогичному протоколу за призывы приходить на несогласованную акцию 23 января.До недавнего времени Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил (из-за пандемии). Впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210420/fbk-1729111815.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595761602_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_497efe4630d22d426059a01de0ccf6ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, любовь соболь, владимир воронин, москва, происшествия
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Симоновский суд Москвы
оштрафовал на 300 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией
"* Любовь Соболь
по административному делу об организации несанкционированного мероприятия, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Соболь Любовь виновной по статье 20.2, часть 8 КоАП и назначил ей штраф в 300 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства
Протокол на Соболь был составлен за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей и арест на срок до 30 суток, но второе Соболь не грозило, поскольку у нее есть маленький ребенок.
Как пояснил РИА Новости адвокат Соболь Владимир Воронин
, поводом для составления протокола стало ее участие в эфире радиостанции "Эхо Москвы", где обсуждалась запланированная на 21 апреля несанкционированная акция.
Соболь задержали утром 21 апреля в такси у метро "Автозаводская" и привезли в отдел полиции по Донскому району Москвы. После составления протокола ее отпустили из полиции.
Ранее Симоновский суд Москвы оштрафовал Соболь на 250 тысяч по аналогичному протоколу за призывы приходить на несогласованную акцию 23 января.
До недавнего времени Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил (из-за пандемии). Впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента